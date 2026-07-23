Raivja Meļņa kandidatūra aizsardzības ministra amatam daudziem bija pārsteigums – tā nav ikdienišķa situācija, ka aktīvā dienestā esošs armijas virsnieks iesaistās politikā, lai gan nozari pārzinošam profesionālim ir arī daudz priekšrocību.
Kā viņš atzīst intervijā "Latvijas Avīzei", politiskās pieredzes trūkums varbūt pat palīdzot vairāk koncentrēties uz darbu, nedomāt tik daudz par politisko tēlu, kas R. Melnim arī nav tik svarīgs, jo viņš atšķirībā no citiem ministriem nepiedalās Saeimas vēlēšanās. Bet vai piecos mēnešos, kas šai valdībai atvēlēti, var kaut ko būtisku paveikt?
Pie Ministru kabineta galda jūs sēžat pašā galā – atbilstoši tradīcijai ministri tur tiek izkārtoti pēc iepriekšējās politiskās pieredzes, un jums tā ir vismazākā no visiem ministriem. Kā jūtaties, būdams jaunpienācējs politikā – viss ir tā, kā bijāt iztēlojies, vai tomēr citādi?
R. Melnis: Iepriekš jau to īsti nav iespējams iztēloties. Ja man pirms pāris gadiem kāds būtu teicis, ka es tur būšu, es atbildētu, lai beidz runāt par nereālām lietām. Te jāsaka milzīgs paldies bijušajai premjerei Evikai Siliņai, ka viņa man uzticējās, izsakot piedāvājumu kļūt par aizsardzības ministru. Arī "Jaunās Vienotības" frakcijas atbalsts un tas, ka Kulberga kungs mani uzrunāja, deva pārliecību, ka varēšu tikt galā. Noteikti iedrošina tas, ka aizsardzība ir prioritāte un tai ir visas valdības atbalsts. Tomēr par savu lielāko priekšrocību uzskatu divdesmit gadu pieredzi bruņotajos spēkos – zinu sistēmu no iekšienes, varu ātrāk pieņemt lēmumus un veidot komunikāciju.
Atsaukšos uz premjeru Andri Kulbergu, kurš iepriekš intervijā "Latvijas Avīzei" norādīja, ka valdības darba pieredzes trūkums varbūt pat būšot priekšrocība, varēšot ieviest pavisam citu pieeju, nevis pielāgoties esošajai. Jums arī ir tāds skatījums?
Politiskās pieredzes trūkums varbūt ir priekšrocība tajā ziņā, ka varu fokusēties uz darbu un aizsardzības nozares uzdevumiem, nedomājot, kā politiski sevi pasniegt.
Kā ar politiskajām intrigām? Nejūtat?
Nezinu, īsti nejūtu. Protams, ka formāli tagad esmu politiķis, taču joprojām vairāk jūtos kā nozares eksperts.
Jūs esat "Jaunās Vienotības" virzīts ministrs, esat teicis, ka partijā nestāsieties, tajā pašā laikā jūsu komandā nozīmīgos posteņos ir "Vienotības" cilvēki. Kādas īsti ir jūsu attiecības ar partiju?
Attiecības ir lietišķas, tās netraucē manam darbam. Protams, es esmu bijis frakcijā, pārrunājis jautājumus, kas attiecas uz aizsardzības nozari. Viņiem ir jāzina, ko viņu deleģēts ministrs dara un kā man veicas. Tie cilvēki, kas ienākuši manā komandā no "Jaunās Vienotības", ir patiešām profesionāli.