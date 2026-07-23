Saeima ceturtdien pieņēma grozījumus Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā.
Grozījumi paredz, ka pasākuma organizatoram ir aizliegts uzsākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tūlītēju rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai.
Izmaiņas nosaka, ka tad, ja publiska pasākuma norise pārtraukta un to objektīvi nav iespējams atsākt, pasākumu uzskatīs par atceltu.
Ja maksas publisks pasākums apdraudējuma dēļ tiks atcelts un pasākumu no organizatora gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nebūs iespējams uzsākt vai turpināt, pakalpojuma sniedzējam nebūs pienākuma atlīdzināt biļetes vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam.
Nosacījums par biļetes vai citas dalības maksas vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa.
Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu