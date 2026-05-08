Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma AS "Lido" dibinātājs Gunārs Ķirsons pēc "Lido" akciju pārdošanas reģistrējis jaunu uzņēmumu kafejnīcu tīkla "Daba" izveidei, apliecināja Ķirsons.
Jaundibinātais uzņēmums SIA "KG Property" reģistrēts trešdien, 6. maijā, un tā pamatkapitāls ir 100 000 eiro. "KG Property" vienīgā īpašniece ir SIA "K.E.Projekti", kas pilnībā pieder Ķirsonam, liecina informācija "Firmas.lv".
Ķirsons norādīja, ka "KG Property" pārvaldīs kafejnīcas "Daba", kuras strādās pēc līdzīga principa kā "Lido".
Viņš minēja, ka
mēģinās radīt jaunuzņēmumu ar lielu pievienoto vērtību, kas veicinās arī lielāku konkurenci tirgū.
Pēc Ķirsona teiktā, plānots sākt ar diviem objektiem, un tālākā darbība būs atkarīga no šo kafejnīcu rezultātiem. Viena no "Daba" kafejnīcām atradīsies Mežaparkā, un to plānots atklāt līdz šā gada jūnija vidum, savukārt otrā kafejnīca plānota Rīgas centrā, Brīvības ielā 38.
"Ja man izdevās ar "Lido", domāju, ka ar šo projektu man arī izdosies," atzīmēja Ķirsons.
Viņš norādīja, ka investīcijas kafejnīcas "Daba" izveidē Mežaparkā pārsniedz vienu miljonu eiro.
Ķirsons iepriekš informēja, ka nosaukumu "Daba" viņš izvēlējies, jo Latvijā nevajag piesārņot dabu, kā arī kafejnīcās plānots piedāvāt dabīgus ēdienus.
Tāpat Ķirsons iepriekš apliecināja, ka viņš Mežaparkā ir iegādājies kafejnīcas "Bella Bella" pārvaldošo uzņēmumu SIA "RIC". Tādējādi šobrīd "RIC" vienīgā īpašniece ir Ķirsonam pilnībā piederošā SIA "K.E.Projekti".
2025. gada janvāra beigās Igaunijas izklaides pakalpojumu un ēdināšanas grupas "Apollo Group" meitasuzņēmums "Treeland" palielināja līdzdalību "Lido" kapitālā līdz 96%, iegādājoties 21% "Lido" akciju no Ķirsonam piederošās "K.E.Projekti". Tādējādi Ķirsonam piederēja 4% "Lido" kapitāldaļu. Savukārt šogad 31. martā "Apollo Group" kļuva par "Lido" vienīgo īpašnieku.
"Apollo Group" 4% "Lido" kapitāldaļu no "K.E.Projekti" iegādājās par 3,15 miljoniem eiro, liecina paziņojums biržai. "Apollo Group" norāda, ka "Lido" ir stratēģiski svarīgs meitasuzņēmums, un tā daļas palielināšana uzņēmumā atbilst grupas izaugsmes mērķiem.
2000. gadā dibinātā "Apollo Group" ir lielākais izklaides un restorānu nozares uzņēmums Baltijā un darbojas arī Somijas tirgū. Grupā ietilpst grāmatnīcas "Apollo", kinoteātri "Apollo Kino", sulu bāri "Blender", saldējuma kafejnīcas "IceCafe", restorāni "Vapiano", ātrās ēdināšanas tīkls "KFC", kā arī ēdinātāji "Lido", "MySushi", "CanCan" un "Delano".
2024./25. finanšu gadā "Apollo Group" koncerna apgrozījums sasniedza 227 miljonus eiro, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Grupas EBITDA jeb peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas pieauga par 12%, sasniedzot 40 miljonus eiro.
"Apollo Group" ietilpst Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajā holdingā "MM Grupp", kam pieder plašs uzņēmumu portfelis Baltijas valstīs. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "MM Grupp".
