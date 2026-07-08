Šā gada aprīlī cilvēks, kura vārds gandrīz 40 gadus bija saistīts ar "Lido" zīmolu – Gunārs Ķirsons, pilnībā pameta šo uzņēmumu. Runājam ar "Lido" valdes priekšsēdētāju Ritu Auziņu par to, kā uzņēmums dzīvo jaunajā igauņu investoru ērā.
Kas īsti ir mainījies uzņēmumā, aizejot Gunāram Ķirsonam un uzņēmumam pilnībā nonākot igauņu investoru – Igaunijas izklaides pakalpojumu un ēdināšanas grupas "Apollo Group" meitasuzņēmuma "Treeland" – rokās?
R. Auziņa: Tas fakts, ka Gunārs Ķirsons ir šā uzņēmuma dibinātājs un veidotājs, nemainīsies nekad. Taču mēs paši uzņēmumā jau sen uzskatām, ka "Lido" nepieder ne Ķirsonam, nedz arī igauņiem, bet gan Latvijas tautai. Tas nav tikai pliks lozungs – mēs katru dienu ceļamies un sākam darbu ar misijas apziņu, un šī misija ir ēdināt Latvijas tautu. Mūsu mērķis ir ēdināt latviešu tautu ar kvalitatīviem, tīriem produktiem, bez konservantiem un garšas pastiprinātājiem, ar ēdieniem no rūpīgi atlasītām izejvielām...
Nu, gribētu gan teikt, ka garšas pastiprinātājs nav tikai Ķīnas virtuvē un ātro uzkodu gatavošanā plaši izmantotais nātrija glutamāts, bet arī parastais sāls un cukurs...
Tieši tā. Tādēļ mēs jau pagājušajā gadā sākām cukura un sāls daudzuma samazināšanu ēdienos. Piemēram, šobrīd mūsu konditorejā ir kūkas, kurās vispār nav klāt pievienota cukura – tās mēs gatavojam, izmantojot izejvielas, kuras pašas par sevi ir saldas, piemēram, dateles. Sabiedrība sāk sekot jautājumam par veselīgu uzturu, un tas rada nepieciešamību pārstrādāt daudzu ēdienu receptūru. Un redzam, ka sabiedrība novērtē šādas tendences un centienus.