Ēdināšanas nozarē ģeopolitiskās situācijas un izmaksu pieauguma dēļ gada otrajā pusē, visticamāk, gaidāms cenu kāpums, sacīja uzņēmējs un ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma AS "Lido" kādreizējais īpašnieks Gunārs Ķirsons.
Viņš pauda, ka nozarē gada otrajā pusē cenu pieaugums būs, tomēr uzņēmējiem ir jāprot uzņemties daļu zaudējumu brīdī, kad valstij klājas grūti. "Ne visi tā dara, lielākā daļa vispirms domā par savu biznesu un peļņu, un zināmā mērā tas ir normāli," atzina Ķirsons.
Viņš piebilda, ka problēma sākas brīdī, kad gan politiķi, gan uzņēmēji domā tikai par sevi, tādēļ tie, kas rada darbavietas, nedrīkst skatīties tikai uz peļņu, bet ir jādomā arī valstiski.
Ķirsons uzsvēra, ka valsts līmenī ēdināšanas nozares uzņēmumiem ir jādomā arī par drošību, tostarp ēdināšanas vietās jādomā par pagrabiem un drošības telpām, lai cilvēki dronu incidentu gadījumos varētu patverties.
"Tā ir pareiza pieeja. Mēs redzam, kas notiek pasaulē. Ir jādomā uz priekšu,"
norādīja Ķirsons.
Tāpat viņš uzsvēra, ka ēdinātājiem valsts līmenī ir jādomā arī par ekonomiku un lauksaimniecību, tostarp jāstrādā ar vietējiem ražotājiem un zemniekiem, ar tiem, kas ražo tepat Latvijā, lai Latvija kļūtu pašpietiekamāka.
2025. gada janvāra beigās Igaunijas izklaides pakalpojumu un ēdināšanas grupas "Apollo Group" meitasuzņēmums "Treeland" palielināja līdzdalību "Lido" kapitālā līdz 96%, iegādājoties 21% "Lido" akciju no Ķirsonam piederošās "K.E.Projekti". Tādējādi Ķirsonam piederēja 4% "Lido" kapitāldaļu. Savukārt šogad 31. martā "Apollo Group" kļuva par "Lido" vienīgo īpašnieku.
"Apollo Group" ietilpst Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajā holdingā "MM Grupp", kam pieder plašs uzņēmumu portfelis Baltijas valstīs. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "MM Grupp".
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