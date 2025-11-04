Vai privātmājā kamīnu var pievienot pie pirmā stāva krāsns dūmeņa, kas šķērso otrā stāva istabu? Jautā Benita H. Konsultē SIA "FIDA" valdes loceklis Jurijs Fikļisovs. 

Lai apkures sezonu pavadītu bez raizēm, par ugunsdrošību jāparūpējas jau apkures ierīces uzstādīšanas brīdī, pareizi ierīkojot dūmvadu un skursteni.

Vienu vai katram savu

Latvijā daudzu māju saimnieki mēdz taupīt līdzekļus uz dūmvada izbūvi, mazāk domājot par drošību. Tas nozīmē, ka dūmus no vairākām apkures ierīcēm mēdz novadīt vienā dūmvadā. Turpretī Igaunijā ugunsdrošība ir pirmajā vietā, tur, pievienojot papildu apkures ierīces, katrai tiek ierīkots atsevišķs dūmvads. Ja apkures ierīces atrodas tuvu viena otrai, var ierīkot dubulto dūmvadu ar individuāliem dūmu novadīšanas kanāliem.

