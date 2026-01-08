Pērn novembrī režisora Alvja Hermaņa pieteiktā kustība "Bez partijām" šā gada sākumā jau piedzīvojusi šķelšanos, kad par aiziešanu no tās paziņoja biedrības līderis A. Hermanis un viņa domubiedrs Jāzeps Baško.
Dažas dienas vēlāk palikušajiem kustības dibinātājiem – Didzim Šmitam, Pēterim Sproģim un Guntaram Vītolam – nākamo pārsteigumu sarūpēja vēl viens "Bez partijām" izveides iniciators, uzņēmējs Armands Broks, kurš intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" paziņoja, ka "no visiem spēlētājiem "Jaunā Vienotība" ir mazākais ļaunums".
Biedrību "Bez partijām" pieteica A. Hermanis, Ventspils baptistu draudzes mācītājs Pēteris Sproģis (Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps, emeritus), Saeimas deputāts Didzis Šmits (ievēlēts no "Apvienotā saraksta"), uzņēmējs Armands Broks un ekonomists Guntars Vītols. Visiem bija mērķis ar jaunu spēku startēt Saeimas vēlēšanās, lai varētu mainīt vēlēšanu sistēmu. Tas ir vienīgais, kas agrākos domubiedrus vieno joprojām. Projektu par vēlēšanu sistēmas maiņu, piedāvājot sadalīt Latviju 17 apgabalos, lai vēlētājiem būtu lielākas iespējas balsot par personībām un dažas "lokomotīves" nevarētu ievest Saeimā mazāk zināmus politiķus, izstrādāja D. Šmits un G. Vītols. Viņi tagad ir neziņā par savu turpmāko darbību, par ko cer tikt skaidrībā tuvākajā laikā, kā "Latvijas Avīzei" paskaidroja G. Vītols.
No A. Broka intervijas pirmdien Latvijas Radio varēja secināt, ka viņš negatavojas atmest iesāktajam ar roku, jo "ir jāiet ar šiem džekiem līdz galam un būtu muļķīgi padoties". Līdz Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī ir palicis mazāk nekā gads. Tāpēc jaunu partiju, kas varētu piedalīties vēlēšanās, vairs nevar izveidot.