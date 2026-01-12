Vēl pavisam nesen izskatījās, ka līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām politiskajā arēnā varētu parādīties trīs jauni spēki. Taču realitātē pagaidām izveidota tikai viena jauna partija – "Austošā saule Latvijai" (ASL), kamēr skaļi pieteiktā kustība "Bez partijām" ir faktiski sašķēlusies, ziņo raidījums "de facto".
Režisors Alvis Hermanis no kustības izstājās jau decembra vidū, norādot uz nesaskaņām ar uzņēmēju Armandu Broku. Savukārt gada nogalē Hermanis paziņoja, ka kopā ar Jāzepu Baško pievienojies partijai "Republika", kuru plānots pārsaukt par "Mēs mainām noteikumus" un fokusēt uz vēlēšanu sistēmas reformu. Hermanis neizslēdz arī iespēju kļūt par šīs partijas līderi.
Kustības "Bez partijām" līdzšinējais virzītājs Broks vēl nesen publiski pauda gatavību turpināt politisko darbību, tomēr šonedēļ paziņoja par tās "iepauzēšanu". Viņš to skaidroja ar negribēšanu iesaistīties "melnā PR" cīņās un vilšanos par zemo sabiedrības drosmi iesaistīties politikā.
Vienlaikus LTV raidījuma "de facto" rīcībā nonāca ieraksts, kas liecina – Broks, iespējams, pats mēģinājis pasūtīt nomelnojošu saturu sociālajos medijos. Sarunā ar žurnālistu Māri Rožānu viņš apsprieda ieraksta publicēšanu, kas viņu pašu attēlotu negatīvā gaismā, vienlaikus slavējot Aināru Šleseru. Visticamāk, Broks kļūdaini sazinājās ar nepareizo adresātu. Pats Broks šīs aizdomas noliedz un apgalvo, ka ar attiecīgo saturu viņam neesot nekādas saistības.
Tikmēr nacionālistu organizācija "Austošā saule" ir sasniegusi savu mērķi un nodibinājusi politisko partiju. Tās vadītājs Raivis Zeltīts atzīst, ka partijai vēl trūkst biedru un finanšu resursu, lai startētu vēlēšanās, taču tiek strādāts pie piesaistes un iespējamiem sadarbības variantiem. Viņš neizslēdz arī sadarbību ar Hermani, ja abu politiskie piedāvājumi būs savietojami.
