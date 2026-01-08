Uzņēmējs un kustības "Bez partijām" līdzdibinātājs Armands Broks paziņojis, ka uz laiku iepauzē savu aktīvo politisko darbību. Par to viņš informējis ierakstā savā "Facebook" profilā.
Broks norāda, ka pēdējo mēnešu laikā publiskajā telpā par viņu izskanējušas visdažādākās versijas un pārmetumi – sākot no saistības ar Aināru Šleseru līdz pat apsūdzībām par it kā saņemtu Krievijas naudu. Viņš uzsver, ka vienīgā patiesība ir tikšanās ar uzņēmējiem, organizāciju vadītājiem un profesionāļiem, aicinot viņus aktīvāk iesaistīties valsts dzīvē.
Pēc Broka teiktā, plašā kritika un negatīvais fons, kas tiek vērsts pret cilvēkiem vēl pirms jebkādas reālas darbības politikā, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc spējīgas un profesionālas personības no politikas izvairās. Viņš atzīst, ka nav izdevies pārliecināt daudzus būt drosmīgākiem, tādēļ pieņemts lēmums uz laiku atkāpties no aktīvas iesaistes.
Vienlaikus Broks norāda, ka viņam nav nepieciešams iesaistīties cīņā ar negatīvu publisko tēlu vai pārvarēt politiskus šķēršļus, uzsverot arī, ka Latvijas valsts pārvaldes darbs vairs nevar turpināties līdzšinējā veidā. Viņš joprojām uzskata, ka Latvijā nepieciešamas pārmaiņas vēlēšanu sistēmā, lai politikā ienāktu neatkarīgāki cilvēki.
Uzņēmējs uzsver, ka no saviem uzskatiem nav atteicies un ir gatavs atgriezties, ja veidosies komanda ar reālu piedāvājumu strādāt valsts labā.
Armands Broks kopā ar režisoru Alvi Hermani un citiem domubiedriem apvienojušies vēl tikai pagājušā gada nogalē ar nodomu radīt jaunu politisku kustību, kuras galvenais mērķis būtu mainīt vēlēšanu likumu. Kustība lēnām sāka izirt, kad viens pēc otra no tās aizgāja tās pamatlicēji.
Jau ziņots, ka Broks nesen Latvijas Radio 1 intervijā atzinis, ka politikā viņam vēl nākas iedziļināties un viņu motivē nevis nauda, bet rūpes par apkārtējiem.
