Vairāki Latvijas kritiskās infrastruktūras uzņēmumi, ievērojot Nacionālās drošības likuma prasības, pārtraukuši darba attiecības ar Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, informēja uzņēmumos un Rīgas pašvaldībā.
Vienotais gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" darba attiecības pārtraucis ar četriem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Uzņēmumā norāda, ka darbiniekiem izmaksātas visas Darba likumā paredzētās kompensācijas. "Conexus" uzsver, ka drošība un kritiskās infrastruktūras aizsardzība ir uzņēmuma prioritāte, un tiek īstenotas regulāras kontroles procedūras gan attiecībā uz darbiniekiem, gan sadarbības partneriem.
Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Tet" pēc padziļinātām pārbaudēm un konsultācijām ar Valsts drošības dienestu (VDD) darba attiecības izbeidzis ar diviem darbiniekiem.
VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) darba attiecības izbeidzis ar 13 Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kā arī plāno tās pārtraukt ar vēl 13 darbiniekiem, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē. Uzņēmumā skaidro, ka šādos gadījumos atlaišanas pabalsts nepienākas. Vienlaikus
par piecu darbinieku turpmāko nodarbināšanu lūgta atsevišķa VDD atļauja,
jo šiem speciālistiem ir grūti aizvietojamas kompetences un daļa jau uzsākuši naturalizācijas procesu.
Arī Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībās veikta darbinieku izvērtēšana. SIA "Rīgas ūdens" darba attiecības izbeigusi ar pieciem Krievijas pilsoņiem — vienu santehniķi un četriem attīrīšanas iekārtu operatoriem. AS "Rīgas siltums" identificējusi nelielu skaitu darbinieku, uz kuriem attiecas ierobežojumi, un par daļu augsti kvalificētu speciālistu notiek konsultācijas ar drošības dienestiem.
Tikmēr Rīgas Dzemdību namā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nav nodarbināti, Rīgas 2. slimnīca vēl apkopo informāciju, bet Rīgas 1. slimnīca un uzņēmumi "Rīgas satiksme" un "Rīgas meži" neietilpst kritiskās infrastruktūras objektu kategorijā.
Savukārt AS "Latvenergo", AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Gaso" norādījuši, ka šajos uzņēmumos Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nestrādā.
Jau ziņots, ka
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" janvāra beigās pārtraukusi darba tiesiskās attiecības ar teju 50 darbiniekiem,
kam bijusi Baltkrievijas vai Krievijas pilsonība. Arī vairākas citas slimnīcas paziņojušas par darbinieku atstādināšanu vai izvērtējuma gaitu.
Nacionālās drošības likums paredz aizliegumu nodarbināt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus A, B un C kategorijas kritiskajā infrastruktūrā, kā arī Eiropas mērogā īpaši nozīmīgā infrastruktūrā, ja amats saistīts ar piekļuvi būtiskai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām. Izņēmumi iespējami tikai ar valsts drošības iestādes atļauju. Attiecīgās normas stājās spēkā 2025. gada 28. jūnijā.
