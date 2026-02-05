Latvijas hokeja aizsargs Uvis Balinskis trešdien izcēlās ar vārtu guvumu un rezultatīvu piespēli NHL spēlē, palīdzot Floridas "Panthers" komandai tikt pie uzvaras pēcspēles metienu sērijā.
Floridas vienība savā laukumā ar 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0) pēc bullīšiem pārspēja Bostonas "Bruins".
Balinskis laukumā pavadīja 21 minūti un 26 sekundes. Šajā laikā viņš divreiz meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu un pieļāva vienu kļūdu ar ripas zaudējumu. Viņa lietderības koeficients bija neitrāls.
Tikmēr Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis spēlēja divas minūtes un 35 sekundes, nopelnīja divas soda minūtes un maču noslēdza ar neitrālu lietderības rādītāju.
Pēc šīs spēles "Panthers" ar 61 punktu 56 mačos ieņem 12. pozīciju Austrumu konferencē.
