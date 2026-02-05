Vakar, 4. februārī, ar prokuratūras saskaņojumu Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess, reaģējot uz ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā mājaslapā publicēto informāciju par ASV pilsoņa Džefrija Epstīna izveidotu noziedzīgu tīklu un personu vervēšanu.
Izmeklēšana saistīta arī ar iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu un nogādāšanu uz ASV seksuālai izmantošanai. Patlaban kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 154.1 panta pirmās daļas — par cilvēktirdzniecību, informē Valsts policija.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sacījis, ka Latvijas tiesībsargiem būtu jāizpēta notiesātā ASV dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna failu informācija, kur Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Pēc Rinkēviča sacītā, Latvijas tiesībsargiem būtu jāizpēta publicētā informācija, lai izvērtētu, vai mūsu iestādēm būtu kaut kā jāreaģē. Tāpat viņš norādīja, ka virkne notikumu un sarakšu ir tik veca, ka būtu jau iestājies noilgums saukšanai pie atbildības.
