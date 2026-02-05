Latvijā un citās Eiropas Savienības (ES) valstīs jauniešu vidū arvien izplatītāka kļūst narkotiku un psihotropo vielu pasūtīšana internetā, kur tās tiek maskētas kā tēja vai saldumi — piemēram, cepumi un želejkonfektes — un piegādātas uz pakomātiem, ceturtdien pavēstīja Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieks Andrejs Grišins.
No citām ES dalībvalstīm sūtītās apreibinošās vielas tiek konstatētas arī elektroniskajās cigaretēs un citās smēķējamās ierīcēs.
Pēc Grišina teiktā, jaunākais zināmais šādu vielu pasūtītājs ir 13 gadus vecs. Raksturīgākais pasūtītāju profils ir skolēni un studenti, bieži no sociāli stabilām ģimenēm. Vairumā gadījumu tie ir puiši 18 līdz 24 gadu vecumā, un tikai neliela daļa iepriekš nonākusi likumsargu redzeslokā.
Nepilngadīgie pasūtījumu veikšanai mēdz izmantot tuvinieku identitāti. Lielākā daļa patērētāju konstatēti Rīgas reģionā, taču ar narkotikām piesātināti saldumi tiek pasūtīti arī Liepājā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī.
Grišins norādīja, ka narkotiku aprite nepārtraukti meklē veidus, kā apiet valstu centienus to ierobežot. Viņš uzsvēra, ka jaunas vielas parādās faktiski katru dienu. Tāpat viņš atzina, ka visus izplatīšanas kanālus nav iespējams ātri slēgt, jo pēc viena kanāla likvidēšanas parādās citi. Situāciju sarežģī arī atšķirīgais regulējums ES valstīs —vielas, kas Latvijā ir aizliegtas, citviet var būt legālas, un noziedznieki to izmanto.
NMP uzsver, ka Latvijā narkotisko vielu pārvietošana pāri robežai jebkurā daudzumā ir smags noziegums —
arī tad, ja vielas iegādātas valstīs, kur to tirdzniecība ir atļauta. Par šādiem pārkāpumiem var piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, bet lielos apmēros vai grupā izdarītos gadījumos — līdz desmit gadiem.
Lai gan šādi sūtījumi nereti tiek organizēti, izmantojot anonīmus pasta un kurjerpasta kanālus, likumsargi Latvijā un citur ES ir informēti par šīm metodēm un sadarbojas gan savā starpā, gan ar piegādes uzņēmumiem, lai identificētu pārkāpējus. Izmeklēšanās lielākoties izdodas noteikt vainīgās personas.
Kopš 2025. gada atklāti un izņemti 599 aizdomīgi sūtījumi ar jaunām psihoaktīvām vielām,
kas pasūtīti interneta veikalos. Par tiem sākti 369 kriminālprocesi, bet pārējie materiāli vēl tiek vērtēti. Līdzšinējā pieredze liecina, ka arī daudzos no šiem gadījumiem varētu tikt sākti kriminālprocesi.
NMP norāda, ka turpina ciešu sadarbību ar citām tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā un ES, lai ierobežotu šādu vielu tirdzniecību internetā un bloķētu to piegādes kanālus uz Latviju.
