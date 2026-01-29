Viedās administrācijas un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Raimonds Čudars (JV) ir vērsies pie Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa (NA) ar pieprasījumu sniegt skaidrojumu par to, kāpēc viņš turpina pildīt mēra pienākumus bez likumā noteiktās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.
Kā informēja ministra padomniece komunikācijas jautājumos Sabīne Spurķe, Pašvaldību likums nosaka, ka domes priekšsēdētājam pieprasītais paskaidrojums jāsniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, to uzskata par atteikšanos sniegt paskaidrojumu.
Likums paredz arī, ka pašvaldībai ne vēlāk kā mēneša laikā pēc domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanas amatā jāvēršas kompetentajā valsts drošības iestādē, lai pieprasītu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. VARAM šodien secinājusi, ka
Helmanis, pildot amata pienākumus, šādu atļauju nav saņēmis.
Šodien notiek Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka pārtraukuma vada pats Helmanis. Sēdes sākumā viņš paziņoja, ka ir atgriezies darbā un atsācis pildīt mēra pienākumus.
Helmanis par Ogres novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts 2025. gada 27. jūnijā pēc vasarā notikušajām pašvaldību vēlēšanām. Jau nepilnu mēnesi vēlāk, 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji informēja, ka politiķis apšaudes laikā Ukrainā guvis ievainojumus, detalizētāku informāciju nesniedzot.
Pēc šī notikuma Helmanis ilgstoši atradās darbnespējā un kļuva par vienīgo pašvaldības vadītāju Latvijā, kurš nebija pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot to darīt pēc veselības stāvokļa uzlabošanās. Ogres domes opozīcija gan apšaubīja darbnespējas pamatojumu, norādot, ka politiķis šajā laikā redzēts gan domē, gan televīzijas raidījumos. Tāpat opozīcijas deputāti nesekmīgi mēģināja panākt viņa atcelšanu, argumentējot ar ilgstošu prombūtni.
Opozīcija 2025. gada decembrī pauda neapmierinātību, ka kopš ievēlēšanas amatā Helmanis pienākumus pildījis mazāk nekā mēnesi. Pēc 18. jūlija viņš bijis prombūtnē, vispirms izmantojot kompensējošo atpūtu pēc komandējuma, pēc tam atvaļinājumu, bet no 25. augusta — darbnespēju. Vienlaikus opozīcijas pārstāvji norādīja, ka par novembri Helmanim izmaksāta alga vairāk nekā 4000 eiro, nesaprotot, par kādu darba veikšanu šī summa saņemta.
Savukārt 2026. gada janvārī kļuva zināms, ka Veselības inspekcija pēc iesnieguma saņemšanas sākusi pārbaudi par Helmaņa darbnespējas lapas pamatotību.
