Šī gada 2. janvārī Torņakalnā piecstāvu dzīvojamā mājā notika postošs gāzes sprādziens, kas prasīja divu cilvēku dzīvības un ievainoja vēl divus. Sprādziens notika bojāta nelegāli ierīkota gāzes vada dēļ, un tā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Piektā stāva dzīvokļa īrniece Diāna ar ģimeni laimīgas sagadīšanās dēļ todien nebija mājās un stāsta, ka tas, visticamāk, izglābis dzīvību.
Liktenīgajā dienā Diāna ar četrgadīgo dēlu atradās Latgales pusē pie saviem vecākiem. "Mēs tajā dienā nebijām mājās. Un, jo vairāk laika ir pagājis, jo vairāk apzinos, ka tā bija milzīga veiksme," piedzīvotajā dalās Diāna. Par notikušo viņa uzzinājusi mājas iedzīvotāju WhatsApp grupā, ko bija izveidojis mājas vecākais. "Šī grupa bija ļoti svarīga — visi bijām informēti par notiekošo, un ne tikai attiecībā uz traģēdiju, bet arī uz citiem ikdienas jautājumiem," viņa piebilst.
"Pirmajā brīdī šķita, ka tas ir joks"
Saņemot ziņu par sprādzienu, Diāna sākotnēji nespējusi noticēt. "Pirmajās sekundēs šķita, ka tas nav iespējams, ka tā ir kļūda vai joks. Tas bija šoks," viņa atceras.
Drīz pēc tam dzīvokļa īrniece atskārtusi, cik patiesībā dzīve ir trausla un cik svarīga ir katra minūte kopā ar savējiem. "Mēs esam ģimene ar mazu bērnu — mūsu dēliņu Damiru. Dažas dienas pēc traģēdijas viņam palika četri gadi. Tajā brīdī mana sirds uz mirkli apstājās, jo sapratu — ja mēs būtu bijuši mājās, es šaubos, vai šodien būtu dzīvi," stāsta Diāna.
Mājas, kurās vairs nevar atgriezties
Uz notikuma vietu Diāna pati nav varējusi doties, jo atradusies citā Latvijas pilsētā. Turp devies bērna tēvs, un vienīgais, ko Diāna redzējusi, ir fotogrāfijas un video ar sagrauto māju. "Sajūtas nebija patīkamas. Tās bija mūsu mājas vairāk nekā trīs gadus. Šobrīd apzināties, ka tev vairs nav māju un ka visa iedzīve ir palikusi tur, ir ļoti sāpīgi," viņa saka.
Dzīvoklī ģimene pagaidām nav drīkstējusi ieiet — ceturtais un piektais stāvs atzīti par īpaši bīstamiem. "Mēs dzīvojām piektajā stāvā. Šobrīd neko neesam varējuši paņemt. Kad tas būs atļauts, mēģināsim glābt vismaz kaut ko, ja tas vēl būs iespējams," skaidro Diāna.
Atbalsts un iespēja sākt no jauna
Pirmajās dienās pēc notikušā Diāna ar ģimeni saņēmusi lielu atbalstu no vecākiem, radiem, draugiem, kaimiņiem un pat svešiem cilvēkiem. Atbalstu 3000 eiro apmērā sniegusi arī apdrošināšanas kompānija "Balcia", no kuras saņemtā kompensācija ļaus ģimenei atgriezties ikdienas dzīvē un iegādāties nepieciešamās lietas.
"Pēc notikušā cilvēki rakstīja, interesējās, piedāvāja palīdzību. Tas bija ļoti aizkustinoši. Gan emocionālais, gan finansiālais atbalsts dod iespēju dzīvot tālāk un sākt no jauna," uzsver Diāna.
Diānu īpaši aizkustināja arī negaidītais pārsteigums — dāvanu grozs no Balcia darbiniekiem viņas dēliņa ceturtajā dzimšanas dienā. Uzzinot Diānas un mazā Damira stāstu, Atlīdzības nodaļas un zvanu centra darbinieki nolēma sagatavot zēnam īpašu pārsteigumu, sagādājot rotaļlietas, spēles un siltu džemperi kā dāvanu dzimšanas dienā.
Mācība visai dzīvei
Notikušais būtiski mainījis Diānas sajūtas par drošību, un vienlaikus šī pieredze devusi arī skaidru mācību. "Es vairs neesmu pārliecināta, ka jebkurā mājoklī var justies pilnīgi droši. Dzīve ir neparedzama. Jaunajam mājoklim noteikti būs apdrošināšana, kvalitatīvi dūmu detektori un kopumā pievērsīsim lielāku uzmanību drošībai," viņa atzīst.
Citiem viņa novēl neaizmirst pašu svarīgāko: "Dzīvība, veselība un ģimene ir lielākā vērtība, un nav nekā cita svarīgāka par to. Tajā pašā laikā mēs varam parūpēties, cik vien ir mūsu spēkos, par savu drošību šodien, taču diemžēl nevaram ietekmēt citu cilvēku rīcību. Šī traģēdija tam ir spilgts apliecinājums, tāpēc būtiski ir mainīt sabiedrības domāšanu no kategorijas "es un mans ieguvums" uz "mēs un mūsu kopīgā atbildība"."
