Ceturtdien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, un daudzviet dienas laikā iespējams neliels sniegs, liecina sinoptiķu prognozes. Intensīvāki nokrišņi prognozēti Latgalē un Sēlijā. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no austrumu un dienvidaustrumu puses.
Dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz -7..-12 grādiem.
Rīgā debesis klās mākoņi, brīžiem iespējams neliels sniegs. Austrumu un dienvidaustrumu vējš būs lēns līdz mērens, un termometra stabiņš pakāpsies līdz -8..-9 grādiem.
Tomēr no rīta debesis Latvijā lielākoties ir skaidras, un būtiski nokrišņi nav novēroti. Gaisa kvalitāte vērtēta kā laba līdz vidēja.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informāciju pulksten 5 gaisa temperatūra valstī svārstījās no -9,4 grādiem Kolkā un -10,8 grādiem Mērsragā līdz -20,2 grādiem Madonā un -21,8 grādiem Alūksnē. Tikmēr pēc "Latvijas Valsts ceļu" datiem
lielākais sals naktī sasniedza -26 grādus Kārsavas apkārtnē.
Sniega sega novērojumu stacijās ir ļoti atšķirīga. No 6–7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 33 centimetriem Piedrujā Krāslavas novadā un 40 centimetriem Dagdā.
Galvaspilsētā agrās rīta stundās saglabājas skaidrs laiks. Pūš austrumu vējš ar ātrumu 3–5 metri sekundē, gaisa temperatūra ir -14..-15 grādi, bet sniega biezums pilsētas centra novērojumu stacijā sasniedz 16 centimetrus.
Trešdien maksimālā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -6,8 grādiem Kolkā līdz -13,4 grādiem Dobelē.
Savukārt citviet Eiropā 4. februārī augstākā gaisa temperatūra bija +20..+21 grāds Itālijā, Melnkalnē, Albānijā, Grieķijā un Kiprā, kamēr zemākā temperatūra naktī uz ceturtdienu — -38 grādi — reģistrēta Zviedrijā.
Laikapstākļus Latvijā ietekmē plašs zema atmosfēras spiediena apgabals Eiropas rietumu, centrālajā un dienvidu daļā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā svārstās no 1013 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1023 hektopaskāliem Alūksnes novadā.
