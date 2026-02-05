Latvijas bobsleja pilots Renārs Grantiņš traumas dēļ nevarēs piedalīties olimpiskajās spēlēs, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijai (LTV) pavēstīja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Raimonds Lazdiņš.
21 gadu vecā sportista pilotētā divnieka ekipāža trešdien piedzīvoja kritienu olimpisko spēļu trasē.
Negadījums notika pirmajā divnieku treniņbraucienā. Pēc kritiena Grantiņam sniegta medicīniskā palīdzība un viņš nogādāts slimnīcā papildu izmeklējumiem un nepieciešamajām procedūrām.
Vīriešu bobsleja divnieku pirmie sacensību braucieni paredzēti 16. februārī, taču sportistam gaidāma ilgāka atlabšana.
Aptauja
Kā vērtējat LASI.LV rakstu kvalitāti?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu