Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis NBA maiņas darījumā pametīs Atlantas "Hawks" un pievienosies Goldensteitas "Warriors", ziņo ESPN apskatnieks Šams Šaranija. Darījuma rezultātā Atlantas komanda savā sastāvā iegūs Džonatanu Kumingu un Badiju Hīldu.
Darījumā iesaistīta arī Toronto "Raptors" vienība — Goldensteita uz Kanādu nosūtīs Treisu Džeksonu-Deivisu, pretī saņemot 2026. gada drafta otrās kārtas izvēli.
Pāreja uz "Warriors" Porziņģim nozīmēs nonākšanu komandā, kuras līderis ir viens no līgas spožākajiem spēlētājiem Stefans Karijs. Tāpat Goldensteitā viņš atkal varēs būt vienā komandā ar Alu Horfordu, ar kuru iepriekš kopā spēlēja Bostonā.
Šī būs jau sestā komanda Porziņģa NBA karjerā.
Iepriekš viņš pārstāvējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks".
Šosezon latvietim bijušas veselības problēmas. Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ viņš izlaidis vairāk nekā desmit spēles pēc kārtas un kopumā piedalījies tikai 17 mačos. Tajos Porziņģis vidēji guvis 17,1 punktu, izcīnījis 5,1 atlēkušo bumbu un bloķējis 1,3 metienus.
Sezonas gaitā Atlantas komanda ar 25 uzvarām un 27 zaudējumiem ieņēma devīto vietu Austrumu konferencē, kamēr Goldensteita ar 27–24 bilanci atradās Rietumu konferences astotajā vietā.
