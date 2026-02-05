Projekta "Praktiski Zaļš" ietvaros žurnāla "Praktiskais Latvietis" 24. februāra numurā tiks publicēts raksts par izstrādātās pārtikas eļļas un dārza tehnikas eļļas nodošanas iespējām un risinājumiem.
Gatavojoties publikācijai, portāls Lasi.lv aicina lasītājus piedalīties interaktīvā aptaujā.
Kas visvairāk motivētu nodot izlietoto pārtikas un dārza tehnikas eļļu videi draudzīgā veidā?
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.
