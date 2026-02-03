Ogres mērs Egils Helmanis (NA) publicējis īsu video uzrunu, kurā paziņo, ka nolēmis atkāpties no amata. "Tā nu sanācis, ka esmu nokļuvis atkal slimnīcā, tādēļ esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no amata," viņš saka.
"Esmu deviņus gadus bijis novada pilsētas mērs un cīnījies par jums, tagad man jāpacīnās par sevi. Komanda paliek strādāt un izpildīs mūsu dotos solījumus. Ceru pēc iespējas ātrāk atgriezties ierindā. Paldies par uzticību!" viņš saka.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA) pavēstījis, ka otrdien pulksten 12 sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā paredzēts lemt par jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Atgādinām, ka Veselības inspekcija (VI) Helmanim izsniegto darbnespējas lapu bija atzinusi par pamatotu. Pārbaudē netika konstatēti pārkāpumi ārstniecības personu rīcībā.
29. janvārī notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.
Helmani pēc pērn vasarā notikušajām vēlēšanām par Ogres mēru ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk - 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.
Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca "uz slimības lapas" un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, "tiklīdz būs atguvis veselību".
Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.
