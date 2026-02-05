Saistībā ar iespējamām nelikumībām Liepājas Reģionālajā slimnīcā otrdien aizturētas piecas personas, to vidū viena valsts amatpersona, savukārt vēl divi cilvēki aizturēti lietā par iespējamiem pārkāpumiem Ogres rajona slimnīcā, apstiprināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).
Plašākus komentārus par iespējamo noziedzīgo nodarījumu kvalifikāciju un piemērotajiem drošības līdzekļiem KNAB patlaban nesniedz, norādot, ka detalizētāka informācija varētu tikt sniegta ceturtdien.
Normatīvie akti paredz, ka personu drīkst aizturēt līdz 48 stundām. Ja personu atzīst par aizdomās turēto un ir nepieciešams, personai var piemērot drošības līdzekli, no kuriem bargākais ir apcietinājums.
Starp aizturētajiem ir Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš.
Latvijas Televīzija ziņo, ka trešdien viņš bija ieradies darbā, jo viņam nav noteikts aizliegums pildīt amata pienākumus. Pārējie aizturētie Liepājas slimnīcā neesot amatpersonas.
"Es esmu parakstījies par tālāku datu neizpaušanu, tādēļ šobrīd plašākus komentārus sniegt nevaru. Viss, kas publiski izskanējis, ir zināms, un par turpmāko informēs tiesībsargājošās iestādes," norādījis Vistiņš.
Jau iepriekš vēstīts, ka kriminālprocesos par iespējamiem pārkāpumiem Liepājas Reģionālajā slimnīcā un Ogres rajona slimnīcā aizturētas septiņas personas.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) norādīja, ka pastāv aizdomas — abu slimnīcu amatpersonas varētu būt saskaņojušas darbības ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem, lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos.
Reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, KNAB apstiprināja, ka veicis kriminālprocesuālās darbības abās ārstniecības iestādēs un vēl vairāk nekā 20 citās vietās.
Biroja rīcībā esošie dati liecina par iespējamu vienošanos starp slimnīcu amatpersonām un piegādātājiem iepirkumu rezultātu ietekmēšanai.
Darbības notiek divos Eiropas Prokuratūras (EPPO) uzsāktos kriminālprocesos,
kuru izmeklēšana nodota KNAB, kā arī vienā KNAB ierosinātā procesā. Šajos procesos aizturētas septiņas personas.
Izmeklēšana pašlaik ir aktīvā stadijā, tāpēc plašāka informācija netiek sniegta, lai nekaitētu pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai. KNAB sola informēt sabiedrību, kad tiks pieņemti procesuālie lēmumi un būs pietiekams pierādījumu apjoms.
Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, kurš pārstāv slimnīcas kapitāldaļu turētāju, apstiprināja, ka ārstniecības iestādē notiek KNAB procesuālās darbības. Tā kā valdes locekļi parakstījuši neizpaušanas saistības, plašāki komentāri netiek sniegti.
