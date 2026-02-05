"Šis ir sarežģīts brīdis, šoks visiem, bet tas nav vienkārši stopkrāns, ko var noraut un vilciens apstājas…" — tā dziesmu svētku "Manai dzimtenei" tālāko norisi TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" komentē diriģents un biedrības "Manai dzimtenei" valdes loceklis Guntars Ķirsis.
Viņš atzīst, ka organizatori ir gatavi atkāpties un nodot rīcības stafeti citiem, jo būtiskākais ir svētku izdošanās. Ķirsis arī neslēpj, ka zina, kuri ir tie "ziņotāji", kas Raimondam Paulam pienesuši viltus ziņas, taču pagaidām vēl neesot īstais brīdis šos vārdus atklāt.
Guntars Ķirsis ir arī svētku idejas autora, komponista Jāņa Ķirša tēvs un atzīst, ka sākotnēji, pirms pāris gadiem, dēla ideju par šādu svētku organizēšanu Mežaparkā nedaudz apšaubījis, jo zina, ka pieskandināt Mežaparka Lielo estrādi, izpildot viena komponista dziesmas, ir ļoti grūti.
Taču ideja attīstījusies, darbs ritējis gludi, līdz pērnā gada nogalē sabiedrību pāršalca ziņa par Maestro nevēlēšanos iesaistīties šajos svētkos, kā iemeslu minot organizatoru it kā negodprātīgo rīcību. "Man ziņo…" — tā teica Maestro. Guntars
Ķirsis teic, ka zina, kuri ir šie ziņotāji, kas Raimondam Paulam pienesuši viltus ziņas,
taču pagaidām vēl neesot īstais brīdis šos vārdus atklāt.
Savukārt Latvijā populāru mūziķu paziņojumu par to, ka šādu svētku rīkošana ir blēdība, Ķirsis komentē šādi: "Nevienam nav prātā blēdības un neredzu, kur ir pamats domāt, ka ir notikusi blēdība. Tas, ka šis būs Maestro dziesmu koncerts, svētki vai sauksim to, kā gribam, ir fakts. Kur tur ir blēdība?"
Turpinot pārspriest svētku norisi, Ķirsis uz jautājumu, kā organizēt svētkus, ja to saturiskais, faktiskais avots ir kategoriski pret, ar nožēlu atzīst: "Šis ir sarežģīts brīdis, šoks visiem, bet tas nav vienkārši stopkrāns, ko var noraut un vilciens apstājas… Cilvēki gadu gatavojas, un ne tikai Latvijā, cilvēki no diasporas gatavojas braukt. Tā ir atbildība, un, protams, šī situācija ir jārisina. Es zinu, ka tiek meklēti veidi, kā to risināt."
Kā viens no risinājumiem, kas izskanējis publiskajā telpā, ir tas, ka svētku rīkošanu varētu pārņemt Kultūras ministrija vai pašvaldība. Jautāts, vai Kultūras ministrija ir vērsusies pie organizatoriem un uzdevusi kādus jautājumus saistībā ar šiem svētkiem, Ķirsis lakoniski atbild: "Nē, šobrīd nav." Un piebilst, ka nekad nav cerējis uz Kultūras ministrijas vai pašvaldības atbalstu, bet par sabiedrībā izskanējušo viedokli, ka tagadējiem organizatoriem jānodod stafete citiem rīkotājiem un tad pasākums varētu izdoties, mākslinieks atbild apstiprinoši: "Organizatori ir gatavi tā darīt."
Ne mazums skaļu runu un satraukuma bijis saistībā ar virsdiriģentu paziņojumiem. Ķirsis
noraida publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka virsdiriģenti ir atteikušies no svētku kora diriģēšanas.
"Tie cilvēki, kuri strādā novados, arī ir svētku virsdiriģenti, un viņu paziņojums ir vērsts uz to, lai meklētu risinājumu, lai varētu turpināt strādāt ar koriem. Neviens no tiem virsdiriģentiem, ar kuriem ir noslēgts līgums, nav atteicies."
Un beigu beigās — vai nav laiks atzīt kļūdas un atdot naudu par biļetēm? "Acīmredzot, komunikācijas kļūdas ir bijušas, atdot naudu par biļetēm — tas ir tehnisks un organizatorisks process. Kā biedrība "Manai dzimtenei" varam aicināt, mēģināt saprast, kur ir tā problēma un no visas sirds cerēt, ka problēmu ir iespējams arī atrisināt. Tā ir tā lieta, kas šobrīd ir visu prātos un uz kuru gaida arī ļoti daudz dziedātāju," viņš piebilst.
Pilna ntervija ar Guntaru Ķirsi TV24 ēterā piektdien, 6.janvārī, pl 21:03.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu