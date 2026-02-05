Trešdien pēc Rīgas ostas kapteiņa rīkojuma ledlauzis "Varma" atstāja piestātni un devās veikt darbus Rīgas jūras līcī, pavēstīja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Ostas teritorijā ledus laušanu ikdienā nodrošina Rīgas brīvostas pārvaldes meitasuzņēmuma SIA "LVR flote" daudzfunkcionālais ledus klases kuģis "Laura". Savukārt situācijās, kad biezāks ledus izveidojas jūras līcī, darbā tiek iesaistīts arī ledlauzis "Varma".
Iepriekš "Varma" ledus laušanas darbos piedalījās 2018. gada ziemā. Lai gan pēdējos gados kuģis šādiem uzdevumiem nav bijis nepieciešams, tā tehniskais stāvoklis tiek regulāri uzturēts — notiek izmēģinājuma izbraucieni un mehānismu pārbaudes, norāda pārvaldē.
Pārvaldes pārstāvji skaidro, ka kuģa sagatavošana darbam aizņem vairākas dienas, jo jākomplektē apkalpe un jāveic nepieciešamā apgāde. Pēc tam, kad apkalpe ir nokomplektēta, kuģis var doties darbā dažu stundu laikā.
Ledlauzi apkalpo 26 jūrnieki, un lielākajai daļai no viņiem ir pieredze darbā ledus laušanas operācijās.
Saskaņā ar "LVR flote" publiski pieejamo informāciju ledlauzis "Varma" būvēts 1968. gadā;
tā garums ir 84,1 metrs, bet platums — 21,2 metri.
Jau ziņots, ka pērn martā "LVR flote" papildināja floti ar 10,785 miljonus eiro vērtu daudzfunkcionālu ledus klases kuģi "Laura", ko iespējams izmantot arī militārās apgādes uzdevumiem.
Mūsdienīga ledlauža iegādes projektu darbam Rīgas jūras līcī "LVR flote" un Rīgas brīvostas pārvalde sāka 2022. gada nogalē. Savukārt 2023. gada novembrī pēc atklāta konkursa noslēgts līgums ar Igaunijas kuģu būvētavu "Baltic Workboats", kas atrodas Sāremā, par jaunā kuģa piegādi.
Rīgas brīvostā 2025. gadā pārkrauti 16,749 miljoni tonnu kravu — tas ir par 7,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Pēc kravu apgrozījuma Rīgas osta joprojām ir lielākā Latvijā.
