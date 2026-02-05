Kanālā "360TV" un "Tet TV" būs skatāma Latvijā vēl nebijusi stratēģiskās realitātes spēle

Stratēģiskajā realitātes spēlē "Limuzīns dāvanā" divpadsmit dalībnieki dzīvos pilī, kur ieradušies, saimnieces aicināti. Ar asu prātu, stratēģiju un viltību viņi mērosies spēkiem par iespaidīgu galveno balvu – pilnīgi jaunu automašīnu. Realitātes spēle būs skatāma jau no 5. februāra ceturtdienu vakaros plkst. 21.15 kanālā 360, kā arī sev ērtā laikā "Tet TV+"!
Šova leģenda vēsta, ka pils saimniece negaidīti tikusi pie auto. Tā kā viņai nav ne autovadītāja apliecības, ne radinieku, kam mašīnu dāvināt, viņa ir nolēmusi atrast cienīgu īpašnieku starp divpadsmit rūpīgi atlasītiem svešiniekiem. Taču nekas netiek dots par velti – dalībniekiem būs jāpalīdz pils darbos, kā arī jāiesaistās stratēģiskā spēlē.
"Šī nav parasta ciemošanās pilī – tā ir psiholoģiska šaha partija. Kamēr pils gaiteņos skanēs smiekli un tiks spodrināti sudraba trauki, aiz katra stūra slēpsies jautājums – kurš spēs nosargāt savu noslēpumu un kurš pirmais pamanīs plaisas otra stratēģijā?
Limuzīnu neiegūst tas, kurš visskaistāk smaida, bet gan tas, kurš prot klusēt, novērot un rīkoties tieši īstajā brīdī. Saimniece ir sagatavojusi fantastisku dāvanu, bet dalībniekiem būs jāpierāda, ka viņi ir tās cienīgi," stāsta spēles vadītājs Arvis Zēmanis.
Katram dalībniekam, ierodoties pilī, tiek piešķirta sava istaba un noslēpumaina lādīte – tikai vienā no tām slēpjas limuzīna atslēgas. Dalībnieks, kurš atslēgas atrod, kļūst arī par slepeno pils pārvaldnieku un nosaka, kurš pilī atpūtīsies, bet kuram būs jāveic pils darbi. Bet tie, kuri strādās, par labi padarītu darbu iegūs pavedienu par atslēgas īpašnieku. Ja dalībniekiem izdosies atšķetināt un atklāt, kurš ir atslēgas īpašnieks, viņam šovs būs jāpamet un atslēga nonāks cita dalībnieka lādītē. Šovā uzvarēs un auto saņems tas dalībnieks, pie kura atslēga būs spēles beigās.
To, kas notiek aiz kadra un ko dalībnieki patiesībā domā par pašu spēli, notikumiem un sadzīvi pilī, skatītāji uzzinās "Tet TV+" īpašajās papildsērijās "Pils patiesības istaba". Tās ne tikai sniegs iespēju paraudzīties uz spēles gaitu no cita skatpunkta, bet arī ļaus saprast dalībnieku patiesos motīvus, kas slēpjas aiz katra lēmuma. "Pils patiesības istabā" tiksies ne tikai tie, kuri vēl turpina cīņu, bet arī tie, kuriem spēle jau beigusies. Izbalsotie dalībnieki atklās, ko viņi būtu mainījuši savā stratēģijā un ko patiesībā domā par palicējiem. Kad vairs nav jābaidās no izbalsošanas, mēle kļūst asāka un patiesība – rūgtāka. Gatavojieties vaļsirdīgām grēksūdzēm un negaidītiem pavērsieniem, jo šeit tiks atklātas visas kārtis!
Spēles dalībnieki ir dažādu vecumu un profesiju pārstāvji – spilgtas personības, kurām ir savs stāsts, kādēļ vēlas tikt pie jauna auto. Iepazīsties ar dalībniekiem!
Sandra (24): manikīra un pedikīra meistare, kura, kā pati stāsta, ir godīga un arī "blonda", lai ko tas nozīmētu. Sandra ir ļoti pašpārliecināta meitene, kura zina savu vērtību un kā iepatikties pārējiem. Sandrai patīk pucēties, valkāt rotaslietas un gredzenus.