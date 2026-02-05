Light snow -8.7 °C
Kanālā "360TV" un "Tet TV" būs skatāma Latvijā vēl nebijusi stratēģiskās realitātes spēle

Nedēļa Kabatā / Latvijas Avīze
2026. gada 05. februāris, 15:33
Klausies ziņu audio formātā
"Limuzīns dāvanā".
Foto: Publicitātes

Stratēģiskajā realitātes spēlē "Limuzīns dāvanā" divpadsmit dalībnieki dzīvos pilī, kur ieradušies, saimnieces aicināti. Ar asu prātu, stratēģiju un viltību viņi mērosies spēkiem par iespaidīgu galveno balvu – pilnīgi jaunu automašīnu. Realitātes spēle būs skatāma jau no 5. februāra ceturtdienu vakaros plkst. 21.15 kanālā 360, kā arī sev ērtā laikā "Tet TV+"!

Šova leģenda vēsta, ka pils saimniece negaidīti tikusi pie auto. Tā kā viņai nav ne autovadītāja apliecības, ne radinieku, kam mašīnu dāvināt, viņa ir nolēmusi atrast cienīgu īpašnieku starp divpadsmit rūpīgi atlasītiem svešiniekiem. Taču nekas netiek dots par velti – dalībniekiem būs jāpalīdz pils darbos, kā arī jāiesaistās stratēģiskā spēlē.

"Šī nav parasta ciemošanās pilī – tā ir psiholoģiska šaha partija. Kamēr pils gaiteņos skanēs smiekli un tiks spodrināti sudraba trauki, aiz katra stūra slēpsies jautājums – kurš spēs nosargāt savu noslēpumu un kurš pirmais pamanīs plaisas otra stratēģijā?

Limuzīnu neiegūst tas, kurš visskaistāk smaida, bet gan tas, kurš prot klusēt, novērot un rīkoties tieši īstajā brīdī. Saimniece ir sagatavojusi fantastisku dāvanu, bet dalībniekiem būs jāpierāda, ka viņi ir tās cienīgi," stāsta spēles vadītājs Arvis Zēmanis.

Katram dalībniekam, ierodoties pilī, tiek piešķirta sava istaba un noslēpumaina lādīte – tikai vienā no tām slēpjas limuzīna atslēgas. Dalībnieks, kurš atslēgas atrod, kļūst arī par slepeno pils pārvaldnieku un nosaka, kurš pilī atpūtīsies, bet kuram būs jāveic pils darbi. Bet tie, kuri strādās, par labi padarītu darbu iegūs pavedienu par atslēgas īpašnieku. Ja dalībniekiem izdosies atšķetināt un atklāt, kurš ir atslēgas īpašnieks, viņam šovs būs jāpamet un atslēga nonāks cita dalībnieka lādītē. Šovā uzvarēs un auto saņems tas dalībnieks, pie kura atslēga būs spēles beigās.

To, kas notiek aiz kadra un ko dalībnieki patiesībā domā par pašu spēli, notikumiem un sadzīvi pilī, skatītāji uzzinās "Tet TV+" īpašajās papildsērijās "Pils patiesības istaba". Tās ne tikai sniegs iespēju paraudzīties uz spēles gaitu no cita skatpunkta, bet arī ļaus saprast dalībnieku patiesos motīvus, kas slēpjas aiz katra lēmuma. "Pils patiesības istabā" tiksies ne tikai tie, kuri vēl turpina cīņu, bet arī tie, kuriem spēle jau beigusies. Izbalsotie dalībnieki atklās, ko viņi būtu mainījuši savā stratēģijā un ko patiesībā domā par palicējiem. Kad vairs nav jābaidās no izbalsošanas, mēle kļūst asāka un patiesība – rūgtāka. Gatavojieties vaļsirdīgām grēksūdzēm un negaidītiem pavērsieniem, jo šeit tiks atklātas visas kārtis!

"Limuzīns dāvanā" pirmizrāde.
Foto: Publicitātes

Spēles dalībnieki ir dažādu vecumu un profesiju pārstāvji – spilgtas personības, kurām ir savs stāsts, kādēļ vēlas tikt pie jauna auto. Iepazīsties ar dalībniekiem!

Sandra (24): manikīra un pedikīra meistare, kura, kā pati stāsta, ir godīga un arī "blonda", lai ko tas nozīmētu. Sandra ir ļoti pašpārliecināta meitene, kura zina savu vērtību un kā iepatikties pārējiem. Sandrai patīk pucēties, valkāt rotaslietas un gredzenus.

Roberts (24): mūziķis un pasākumu vadītājs, kurš brīvajā laikā nodarbojas arī ar boksu un tautas dejām. Roberts ir arī divkārtējs Latvijas boksa čempions smagajā svarā, un tas nozīmē, ka ar viņu joki mazi. Roberts ir ļoti labsirdīgs, un viņa stratēģija spēlē ir improvizēt atbilstoši notiekošajam.

Rūdolfs C. (30): pasākumu producents, kurš pēc savas būtības ir plānotājs. Brīvajā laikā Rūdolfs ir arī deju skolotājs un horeogrāfs. Viņš uzskata, ka prot vērot cilvēkus un izdarīt secinājumus. Tāda ir arī viņa stratēģija.

Veronika (35): veikala vadītāja, kura brīvajā laikā sporto un brauc ar velosipēdu. Vēl brīvajā laikā Veronika aizraujas ar spēli "Mafija". Veronika ir precējusies divu bērnu mamma. Viņa ir uzaugusi bērnunamā, kur nokļuva pusotra gada vecumā, kad viņas mammai tika atņemtas vecāku tiesības. Visu, ko Veronika šobrīd sasniegusi dzīvē, viņa paveikusi pašas spēkiem.

Monta (45): bezdarbniece ar sapni par mašīnu, ko izmantos, sniedzot taksometra pakalpojumus. Monta ir divu meitu mamma, no kurām jaunākajai ir 13, bet vecākajai 26 gadi. Monta ir precējusies ar pasākumu vadītāju, mūziķi un balss aktieri Ansi Klintsonu.

Kristaps (38): finanšu audita speciālists, kurš dzīvo kopā ar diviem kaķiem. Par sevi saka, ka spēj noteikt, vai cilvēks melo un rīkojas negodprātīgi.

Sallija (53): dzīvo Ventspilī un strādā sveču fabrikā. Sevi raksturo kā atvērtu cilvēku, kuram ļoti patīk melnais humors. Pilī Sallija ieradīsies ar koferi, kurā pusi vietas aizņems zeķbikses. Viņa ļoti bieži iekļūstot nepatikšanās – ja gaidāms ceļojums, viņa jau zina, ka tur kaut kas būs tā, kā noteikti nav plānots.

Aivars (68): pensionārs, izbijis jūrnieks, kurš šad tad joprojām vēl brauc jūrā. Apceļojis desmitiem pasaules valstu. Aivars atzīst, ka melot viņam nav viegli, taču no kāda sena kuģa komandas biedra viņš dzirdējis padomu: "Ja tu sāc blefot, tad dari to tik labi un ilgi, līdz pats sāc tam ticēt."

Miks (27): celtnieks, kam ļoti patīk detektīvseriāli, tādēļ viņš uzskata, ka nonācis īstajā vietā. Par sevi stāsta, ka patīk mānīties. Esot pieredze cilvēkiem iesmērēt ne gluži to, kas viņiem vajadzīgs. Miks par to nejūt sirdsapziņas pārmetumus.

Evita (39): sociālā darbiniece, trīs bērnu mamma. Kā jau sociālā darbiniece, viņa ļoti labi jūtot cilvēkus un vienmēr gatava viņus uzklausīt. Evita stāsta, ka bieži cilvēki viņai atklāj to, ko patiesībā nevienam citam nebūtu stāstījuši.

Rūdolfs K. (36): bankas darbinieks. Viņš uzskata, ka ir gudrāks par lielāko daļu cilvēku Latvijā. Viņš ir pārliecināts, ka dzīvē nevar virzīties uz priekšu tikai ar jūtām un emocijām, ir jāpielieto arī intelekts, tikai tad izdosies kaut ko sasniegt. Rūdolfs nekaunas, ka ir homoseksuāls, un šobrīd ir attiecībās. Brīvajā laikā viņš spēlējas ar "Lego" klucīšiem.

Simona (41): ezoteriķe, dekoratore un kultūras darbiniece. Simona ir mamma 10 gadus vecai meitai. Izmācījusies Garīgās astroloģijas skolā un plāno šo savu aizraušanos izmantot arī cīņā par jauno automašīnu. Arī uz pili Simona paņēmusi līdzi ne vien svārstiņus, bet arī amuletus, Taro kārtis.

