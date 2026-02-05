Pielaidi darbam ar valsts noslēpumam nesaņēmušais Rēzeknes domes vadītājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LVP) arī domes sēdē nepaskaidroja, kāpēc nav atkāpies no amata.
Skaidrot, kāpēc viņš nav nolicis domes priekšsēdētāja pilnvaras, mēru aicināja opozīcijas pārstāve Ināra Groce (LZP/LRA/JKP).
Savukārt politiķis sacīja, ka šis jautājums nav saistīts ar sēdes darba kārtību, tāpēc viņš atbildi nesniegs. "Man ir tiesības to darīt [vadīt domes sēdi]," pauda Bartaševičs.
Jau ziņots, ka Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV) nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars pieprasījis Bartaševičam atkāpties no amata. VARAM informē, ka šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta (VDD) sniegto informāciju par atteikumu Bartaševičam piešķirt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.
Tagad Bartaševičs sociālajos medijos paudis, ka "es nekur neaizeju un neatkāpjos no atbildības par dotajiem solījumiem", vienlaikus tieši nenorādot, vai plāno atkāpties no amata. Viņš uzsver, ka amatā ievēlēts atklātās vēlēšanās.
Tāpat mērs norādījis, ka nekaunas par pieņemtajiem lēmumiem, pildot domes priekšsēdētāja pienākumus.
