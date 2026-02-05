Ceturtdien SIA "Valsts aizsardzības korporācija" un Vācijas uzņēmums "Dynamit Nobel Defence GmbH" parakstīja saprašanās memorandu, kas paredz divu gadu laikā Latvijā izveidot prettanku mīnu ražotni.
Pēc dokumenta parakstīšanas korporācijas valdes locekle Ingrīda Ķirse norādīja, ka tagad sāksies praktiskais darbs pie projekta — tiks vērtētas iespējamās rūpnīcas atrašanās vietas un aprēķināts nepieciešamo investīciju apjoms.
Vienlaikus tiks izvērtēts arī sadarbības modelis. Kā vienu no variantiem Ķirse minēja kopuzņēmuma izveidi ar Vācijas partneri, kas nākotnē ļautu attīstīt arī citus kopīgus projektus.
Plānots, ka galvenais produkcijas pasūtītājs būs Nacionālie bruņotie spēki (NBS), taču ražotnei saskatīts arī būtisks eksporta potenciāls. Projektā paredzēta plaša Latvijas uzņēmumu iesaiste kā izejmateriālu piegādātājiem.
Pēc Ķirses teiktā, rūpnīcas
būvniecība varētu sākties 2027. gadā, bet ražošana — 2028. gadā.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds memoranda parakstīšanu raksturoja kā nozīmīgu soli aizsardzības spēju un starptautiskās sadarbības stiprināšanā, kā arī militārās ražošanas attīstībā un bruņoto spēku nodrošināšanā.
Ministrs skaidroja, ka projekts saistīts ar pērn oktobrī noslēgto vienošanos ar "Dynamit Nobel Defence" par distances mīnēšanas sistēmu iegādi 50 miljonu eiro vērtībā. No šīs summas aptuveni 10 miljoni eiro, ievērojot lokalizācijas prasības, varētu tikt novirzīti ražotnes izveidei, lai gan kopējais investīciju apmērs vēl tiks precizēts.
Sprūds piebilda, ka projektam potenciāli varētu piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu finansējumu.
"Valsts aizsardzības korporācija" dibināta 2023. gada novembrī ar mērķi attīstīt militāro industriju Latvijā jomās, kur vietējiem uzņēmumiem trūkst ražošanas jaudas. Korporācijas uzdevums ir koordinēt ieguldījumus aizsardzības nozarē, veicināt ražošanu un piegādes ķēžu nepārtrauktību, kā arī piesaistīt starptautisko finansējumu un attīstīt sadarbību.
Aptauja
Par kādu saturu LASI.LV būtu gatavs maksāt?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu