Laiku pa laikam izskan, ka Latvijas uzvedību Eiropā var aprakstīt ar izteicieniem "skriet pa priekšu lokomotīvei", "būt svētākiem par pāvestu". Īsi sakot, pārcensties. Ir dzirdēts, ka mēs pārcentāmies ar banku regulējumu pēc finanšu sektora "kapitālā remonta" (regulējums esot kļuvis pārāk stingrs un birokrātisks), vēl biežāk var dzirdēt, ka mēs pārcenšamies ar t. s. zaļo enerģētiku. 

Man rodas iespaids, ka līdzīga situācija veidojas jomā, ko vispārinoši sauc par mākslīgo intelektu (MI).

Aizvadītajā nedēļā Rīgā notika konference "Mākslīgā intelekta potenciāls izglītības procesu attīstībā". Noklausoties četru stundu garos priekšlasījumus, pārsteidza, cik maz runātāji pieminēja ar MI saistītos riskus. Te kontekstam jāpiemin, ka gada sākumā Šveicē notikušajā Pasaules ekonomikas forumā vairākas t. s. paneļdiskusijas arī bija veltītas MI tēmām. Atkal atvēlot vairākas stundas, lai tās noklausītos, pamanīju, ka pat MI jomas līderi (ar "Google" saistītais "DeepMind", "Anthropic" u. c.), tēlaini sakot, dīžājās krēslos un atzina, ka pareizāk būtu MI attīstības tempus piebremzēt, jo esot pārāk daudz jautājumu par nākotni. Tātad pat ļaudis, kuru finansiālā labklājība ir atkarīga no MI un kuri – atšķirībā no vairākuma – kaut ko sajēdz par šo tēmu, ir piesardzīgāki par latvju bāleliņiem un zeltenēm.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē