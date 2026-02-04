Ogres novada dome otrdien saņēma domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa (NA) iesniegumu par atkāpšanos no domes priekšsēdētāja amata "akūtu veselības traucējumu dēļ".
Dažas stundas vēlāk par jauno priekšsēdētāju deputāti ievēlēja līdzšinējo mēra vietnieku Andri Krauju (NA), kurš pusgadu jau vadīja Ogres novadu laikā, kad E. Helmanis nevarēja pildīt pienākumus darba nespējas dēļ. Par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Jāni Iklāvu (NA). Otrdien par atkāpšanos paziņoja ne tikai E. Helmanis, bet arī tobrīd vēl mēra vietnieks A. Krauja. Uz nepilnām divām stundām novada dome palika vispār bez vēlētām amatpersonam, tāpēc sēdes vadību uzticēja Gintam Sīviņam (NA).
Valdošais vairākums noraidīja deviņu opozīcijas deputātu aicinājumu nesasteigt jaunās vadības vēlēšanas, bet dot laiku deputātiem apspriesties. "Opozīcijas ieskatā šis ir piemērots brīdis atgriezties pie tiesiskas, caurspīdīgas un labas pārvaldības Ogres novadā, kas līdzšinējās vadības laikā nav bijusi pilnvērtīgi nodrošināta," teikts deviņu deputātu iesniegtajā priekšlikumā, kuru sēdē prezentēja Mariss Martinsons (LRA). Viņš teica: "Šis ir jauns posms, kuru ir iespējams sākt veidot kopīgi, strādājot kā vienotai komandai." Opozīcija uzskata, ka pašvaldība pašlaik atrodas sarežģītā situācijā.
Galda galā neviens neapsēdās
Ogres novada priekšsēdētājs E. Helmanis amatu atstāja pēc deviņiem tajā nostrādātajiem gadiem. Pēdējo pusgadu darba nespējas dēļ E. Helmanis pašvaldību nevadīja, bet viņa aktīvā sabiedriskā dzīve mudināja opozīciju vērsties Veselības inspekcijā, lai pārliecinātos, ka mēra darba nespēja ir pamatota. Šonedēļ ir saņemts Veselības inspekcijas atzinums par darba nespējas lapas pamatotību, otrdien informēja dome. Tās paziņojumā arī teikts: "Ņemot vērā Egila Helmaņa veselības stāvokli un atbildīgo lēmumu atkāpties no Ogres novada domes priekšsēdētāja amata, pašvaldība aicina ievērot ētikas principus."
Taču divu stundu ilgajā sēdē, kurā bija tikai jāievēl divas amatpersonas, diskusiju kultūrā nekas nebija mainījies. Līdzko sēdes vadītājs G. Sīviņš centās ierobežot opozīciju, tā tās deputāti ar divkāršu sparu sāka aizstāvēt savas tiesības izteikties, ko paredz iekšējās kārtības noteikumi. Vairāki domnieki sēdei pieslēdzās attālināti. Uldis Skudra (Kustība "Par"/JKP) par sēdi bija uzzinājis tikai stundu pirms tās, jo atradās lidmašīnā, ar ko skaidroja nespēju tai sagatavoties. Viņš bija viens no aktīvākajiem debatētājiem. "Tas izskatās pēc farsa un vēlmes ātri sakārtot lietas," uzskata U. Skudra.
Viņš atzina, ka pērnvasar bijis priecīgs par tagad jau jaunā pašvaldības vadītāja A. Kraujas vadības stilu, kas bijis cieņpilns un korekts. Taču esot šaubas, vai viņš varēs būt patstāvīgs savā amatā.
"Ja Sīviņa kungs jums norādīs, kā darīt, tad nekas labs nesanāks, jo jūs būsiet atkarīgs," uzskata arī M. Martinsons. A. Krauja uz teikto reaģēja ar vārdiem: "Varu jūs nomierināt, man nav nekādu atkarību." Dace Kļaviņa ("JV") priekšsēdētāja amatam izvirzīja G. Sīviņu, jo secinājusi, ka iepriekš saturiski visus jautājumus tāpat ir skaidrojis G. Sīviņš. Viņš atteicās kandidēt uz mēra amatu un nepretendēja kļūt arī par vietnieku.
Taču arī pēc A. Kraujas ievēlēšanas amatā domes sēdi turpināja vadīt G. Sīviņš, lai gan parasti to dara jaunais priekšsēdētājs. Tāpat krēsls galda galā, kur būtu jāsēž pašvaldības vadītājam, tā arī palika tukšs. Līdzīgi ir bijis tikai Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, kur galda galā arī pēc vadības maiņas sēdēja bijušais priekšsēdis Aivars Lembergs. Arī Jūrmalas domē, kur mērs Gatis Truksnis (LZP) atkāpās, jo nesaņēma pielaidi valsts noslēpumam, viņam joprojām ir liela ietekme domē kā jaunizveidotas komitejas vadītājam. Jāatgādina, ka šajās dienās E. Helmanim bija jāsniedz paskaidrojums viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram ("JV"), jo 29. janvārī pēc atgriešanās darbā viņš vadīja domes sēdi bez pielaides valsts noslēpumam. Jaunajam novada priekšsēdim A. Kraujam šī speciālā atļauja jau ir.
Iklāvs: Demokrātija nav izrāde
Domes sēdē ar šķietami jau iepriekš sagatavotu runu uzstājās arī jaunais priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs, kurš, piemēram, teica: "Demokrātija nav izrāde. Domes sēde nav vieta, kur mēs varam ņirgāties viens par otru. Ja kādam šķiet, ka izsmiekls ir viena no politikas formām, tad, pēc manas mērauklas, tā ir vājuma pazīme. (..) Es neesmu gatavs pieļaut, ka cinisms aizstāj atbildību. Attieksme veido attieksmi." Pēc tam U. Skudra sacīja: "Šī nolasītā runa pasaka visu par šo iestudēto pasākumu." Matīss Mežaks (LRA) papildināja: "Ja runā par cieņu un izsmiešanu, tad ceru, ka ar Helmaņa kunga atkāpšanos tas tiešām mainīsies." Vairāki opozīcijas deputāti izteica aizdomas, ka viss notiekošais jau bijis izplānots agrāk.
Te jāatgādina, ka pērnajā rudenī E. Helmanis bija iepriekš izziņojis, ka viņam būs kāds paziņojums. Toreiz sociālajos medijos viņš paziņoja, ka nekandidēs šogad paredzētajās Saeimas vēlēšanās. Taču viņš aicināja nacionāli konservatīvos politiskos spēkus – Nacionālo apvienību, Zaļo un zemnieku savienību un "Apvienoto sarakstu" – atbalstīt režisora Alvja Hermaņa ideju, lai Latvijā varētu saglabāt nacionālās vērtības. E. Helmanis apgalvoja, ka "Jaunās Vienotības" ("JV") vadībā notiekot sabiedrības šķelšana un valdošais spēks kavējot nacionālo vērtību nostiprināšanu Ogres novadā. "Kad būšu atjaunojis savu veselību, turpināšu pildīt solījumus Ogres novada iedzīvotājiem. Vai es būšu mērs vai nebūšu – tas nav svarīgi," jau pirms vairākiem mēnešiem sacīja E. Helmanis. Arī otrdienas rītā, kad E. Helmanis paziņoja par atkāpšanos un to, ka ir nokļuvis slimnīcā, viņš uzsvēra, ka "komanda paliek strādāt un izpildīs mūsu dotos solījumus".
