Labākais hokejists starp žurnālistiem un labākais žurnālists hokejistu barā, tā puspajokam, pusnopietni šobrīd var teikt par Latvijas hokeja izlases ilggadējo aizsargu Ralfu Freibergu. 

Viņš joprojām ir stabila mūsu valstsvienības vērtība un šodien dodas uz savām trešajām olimpiskajām spēlēm. Taču paralēli hokeja spēlēšanai Ralfs kopā ar sporta žurnālistu Ulvi Broži jau divus gadus vada savu raidierakstu, kas hokeja aprindās iemantojis popularitāti un atzinību. Ko sagaidīt no Latvijas izlases snieguma Milānā, kā izdodas apvienot profesionāla sportista gaitas ar darbošanos mediju lauciņā, un vai tas netraucē pamatpienākumiem? Uz šiem un citiem jautājumiem mārupietis Ralfs Freibergs atbild intervijā "Latvijas Avīzei".

Trešās olimpiskās spēles karjerā, izlasē tu jūties jau kā veterāns?

R. Freibergs: Vārds "veterāns" man nepatīk (smejas). Fiziski es jūtos labi un esmu gatavs olimpiādei, treniņos tieku līdzi jaunajiem, no kopējās bildes ārā nekrītu, tāpēc šajā ziņā viss ir kārtībā. No Soču olimpiskajām spēlēm pirms 12 gadiem esam palikuši četri – Kaspars Daugaviņš, Kristers Gudļevskis un Zemgus Girgensons. Milānā centīšos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai komanda uzvarētu.

