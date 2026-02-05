Izmeklētāji pieļauj, ka Ogres rajona slimnīcas un Liepājas reģionālās slimnīcas amatpersonu iespējamu prettiesisku darbību dēļ, slēdzot līgumus ar medicīnas preču piegādātājiem, abas ārstniecības iestādes varētu būt pārmaksājušas vairāk nekā 300 000 eiro, liecina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) paziņojums.
KNAB izmeklē kriminālprocesu par iespējamu slimnīcu amatpersonu nelikumīgu vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem, lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru piecos publiskajos iepirkumos. Biroja rīcībā esošā informācija norāda, ka iepirkumu tehniskās prasības varētu būt pielāgotas noteiktu piegādātāju vajadzībām.
Iespējamo noziedzīgo darbību skartā līgumu summa pārsniedz 300 000 eiro, un
šie līdzekļi nākuši no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta.
Izmeklēšanas gaitā veiktas kratīšanas vairāk nekā 20 vietās visā Latvijā, tostarp abās minētajās slimnīcās. Septiņām personām šajā kriminālprocesā ir tiesības uz aizstāvību, un nevienai nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis.
KNAB skaidro, ka divi kriminālprocesi attiecas uz iespējamiem pārkāpumiem Liepājas reģionālajā slimnīcā. Viens no tiem sākts šā gada 16. janvārī par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, un izmeklēšana notiek sadarbībā ar prokuratūru.
Savukārt otru kriminālprocesu, kas saistīts ar Liepājas slimnīcu, 2025. gada 2. decembrī sāka Eiropas Prokuratūra (EPPO), vērtējot iespējamu gatavošanos krāpšanai lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
Ar Ogres rajona slimnīcu saistīto kriminālprocesu EPPO uzsāka 2025. gada 24. novembrī aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ar smagām sekām.
EPPO šos procesus sāka pēc tam, kad KNAB izvērtēšanai nosūtīja savāktos materiālus. Vēlāk lietas izmeklēšana nodota KNAB.
Birojs norāda, ka veselības aprūpes nozare pēdējos gados ir tā pastiprinātā uzmanībā. 2024. gadā KNAB pabeidza korupcijas risku analīzi, kurā vērtēja slimnīcu iepirkumu saistību ar ziedojumiem no uzvarējušajiem uzņēmumiem, un par secinājumiem informēja Veselības ministriju.
KNAB uzsver, ka visām kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina par nevainīguma prezumpcijas ievērošanu visos procesa posmos.
Jau ziņots, ka saistībā ar iespējamām nelikumībām Liepājas Reģionālajā slimnīcā otrdien aizturētas piecas personas, to vidū viena valsts amatpersona, savukārt vēl divi cilvēki aizturēti lietā par iespējamiem pārkāpumiem Ogres rajona slimnīcā, apstiprināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
Aptauja
Kāda bijusi jūsu vai jūsu tuvinieku pieredze ar slimnīcām ārpus Rīgas?
