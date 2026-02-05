Pielaidi darbam ar valsts noslēpumu nesaņēmušais Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LVP) pēc vairāku dienu klusuma par turpmāko rīcību saistībā ar ieņemamo amatu sociālajos tīklos paziņojis, ka "nekur neaiziet".
Pēc informācijas par pielaides nepiešķiršanu publiskošanas Rēzeknes mērs uz aģentūras LETA zvaniem neatbildēja, un arī citiem medijiem viņa komentārus iegūt neizdevās.
Tagad Bartaševičs sociālajos medijos paudis, ka "es nekur neaizeju un neatkāpjos no atbildības par dotajiem solījumiem", vienlaikus tieši nenorādot, vai plāno atkāpties no amata. Viņš uzsver, ka amatā ievēlēts atklātās vēlēšanās.
Tāpat mērs norādījis, ka nekaunas par pieņemtajiem lēmumiem, pildot domes priekšsēdētāja pienākumus.
Viņa vietnieks Aleksejs Stecs ("Kopā Latvijai"/LPV) iepriekš sacīja, ka
jautājumu par Bartaševiča turpmāko darbu amatā paredzēts skatīt frakcijas sēdē, lēmumu pieņemot koleģiāli.
Ceturtdien Stecs informēja, ka sēde plānota pirms ārkārtas domes sēdes pulksten 14.
Kā liecina pašvaldības mājaslapā publicētā informācija, domes sēdē paredzēts skatīt pašvaldības prioritāro projektu saraksta aktualizēšanu un apstiprināt vidēja termiņa budžeta prognozi 2026.–2028. gadam.
Lai gan iepriekš izskanēja, ka šonedēļ varētu tikt vērtēta arī Latgales vēstniecības "Gors" turpmākā darbība, šis jautājums darba kārtībā nav iekļauts.
Jau ziņots, ka Bartaševičs nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam, tādēļ tiek prognozēts, ka viņš varētu zaudēt mēra amatu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) aicinājis viņu atkāpties, taču līdz šim Bartaševičs publiskus skaidrojumus nesniedza.
Likums nosaka vairākus gadījumus, kad pieeju valsts noslēpumam var liegt, tostarp, ja ir ierobežota personas rīcībspēja, ja persona bijusi PSRS vai kādas ārpus NATO un Eiropas Savienības esošas valsts drošības dienestu darbinieks vai aģents, kā arī gadījumos, kad pārbaudēs rodas šaubas par personas uzticamību vai konstatēti psihiski vai uzvedības traucējumi, tostarp saistībā ar alkohola vai narkotiku lietošanu.
