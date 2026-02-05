Februāra sākuma salā Daugavpilī pašvaldības policija vairākos gadījumos sniegusi palīdzību cilvēkiem, kuri aukstajās naktīs nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī.
Videonovērošanas posteņa darbinieki pirmajās aukstajās februāra naktīs pamanīja personas, kurām bija nepieciešama tūlītēja palīdzība. Abos konstatētajos gadījumos policijas ekipāžas devās uz notikuma vietām un atrada stipri iereibušus vīriešus, kuri nespēja patstāvīgi pārvietoties un bija pakļauti nopietnam veselības un dzīvības riskam. Viņi nogādāti atskurbtuvē, kur saņēma nepieciešamo aprūpi.
Sala periodos pašvaldības policija pastiprināti pārbauda vietas, kur uzturas bezpajumtnieki, kā arī informē cilvēkus bez pajumtes par pieejamo sociālo palīdzību. Nepieciešamības gadījumā personas tiek nogādātas nakts patversmē Šaurajā ielā 23.
Policija norāda, ka ikdienas patrulēšanas laikā visbiežāk palīdzība jāsniedz bezpajumtniekiem un alkohola reibumā esošiem cilvēkiem, taču uz ielas mēdz nonākt arī iedzīvotāji citu iemeslu dēļ. Iereibušas personas nogādā atskurbtuvē, bet pārējās — patversmē.
Likumsargi uzsver, ka būtiska ir arī līdzcilvēku iesaiste. Uz ielas guļošs cilvēks ne vienmēr ir alkohola reibumā — iespējams, viņam radusies veselības problēma un nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. Iedzīvotāji aicināti ziņot par cilvēkiem, kuri aukstumā palikuši bez pajumtes vai atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, kā arī par personām, kas uzturas dzīvojamo māju kāpņutelpās un var apdraudēt sevi vai citus.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
