Situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kļūst arvien saspringtāka, norāda 360TV Ziņas. Atbildīgās amatpersonas atzīst, ka šogad nelegālie robežpārkāpēji kļuvuši agresīvāki, un vakar viņu atturēšanai robežsargi bija spiesti raidīt brīdinājuma šāvienus. Vienlaikus amatpersonas norāda, ka robežas apsardzes stiprināšanai būs nepieciešami papildu resursi un jauni risinājumi.
Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvīns Šņore situāciju uz robežas raksturo kā ļoti nopietnu, uzsverot, ka pieaug gan robežšķērsotāju skaits, gan viņu agresivitāte.
"Situācija uz robežas ir diezgan dramatiska. Mēs redzam arvien biežāk un vairāk ir šis spiediens, ir nācēji pāri zaļajai robežai, " saka Šņore.
Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzīst, ka situācija pēdējo mēnešu laikā ir būtiski mainījusies, savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs uzsver, ka nepieciešamības gadījumā robežas apsardzē tiks iesaistīti arī bruņotie spēki.
Viens no aktuālajiem jautājumiem ir par starptautisko atbalstu. Valsts prezidents norāda, ka Latvija jau saņem palīdzību no Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras "Frontex", kā arī Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Tikmēr aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzskata, ka robežas aizsardzība galvenokārt ir Latvijas pašu atbildība.
Vienlaikus amatpersonas atzīst, ka ar esošajiem resursiem pilnībā nosegt robežu nav iespējams. Premjers norāda, ka robežas apsardzei nepieciešams vairāk cilvēkresursu, savukārt aizsardzības ministrs uzsver, ka jāmeklē efektīvāki risinājumi.
Kā vienu no iespējamiem risinājumiem aizsardzības ministrs min plašāku dronu izmantošanu robežas uzraudzībā. Tas ļautu ātrāk pamanīt robežpārkāpējus un operatīvāk reaģēt uz mēģinājumiem nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu.
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