Ne visiem bērniem ir iespēja augt ģimenē, taču katram no viņiem ir nepieciešama droša un mīloša vide. Ar mērķi veicināt izpratni par ārpusģimenes aprūpi un adopciju šodien sākta kampaņa “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!”, vēsta 360TV Ziņas. Tās rīkotāji aicina cilvēkus nevis jautāt sev “Vai esmu gatavs adopcijai?”, bet gan – “Ko es jau šobrīd varu dot bērnam?”.
Latvijā joprojām ir vairāk nekā 600 bērnu, kuri aug ārpus ģimenes, bet 356 bērniem šobrīd tiek meklēta piemērota ģimene. Lai arī situācija pēdējos gados ir uzlabojusies, katram bērnam, kurš aug bez vecāku aprūpes, šis laiks ir nozīmīgs viņa dzīves posms.
“Liekas, ka mums ir progress. Ir palikuši mazāk – ir tikai 600, bet katram bērnam tā ir visa viņa dzīve, visa viņa pasaule. Ja viņam jāaug bērnunamā, viņš nevar augt tādā veselīgā, drošā ģimenē,” norāda atbalsta centra TILTS vadītājs un adoptētājs Kaspars Prūsis.
Kampaņas pārstāvji atzīst – viens no lielākajiem šķēršļiem cilvēkiem, kuri apsver adopciju, ir bailes un neziņa. Daudzi jautā sev, vai spēs tikt galā ar izaicinājumiem un vai saņems nepieciešamo atbalstu.
“Es aicinātu cilvēkus, kas domā par to, varbūt nepalikt vieniem savās domās, bet nākt ciemos uz atbalsta centriem un uzdot tos savus sarežģītos jautājumus un tās savas bažas risināt tur,” skaidro Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pārstāve un adoptētāja Dace Dzedone.
Vienlaikus kampaņas rīkotāji uzsver – palīdzēt bērnam bez ģimenes var ne tikai adoptējot. Iespēja kļūt par viesģimeni, audžuģimeni, aizbildni vai iesaistīties brīvprātīgajā darbā var būt veids, kā mainīt kāda bērna dzīvi.
“Viens no stereotipiem, kas jālauž, ir tas, ka adopcija un audžuģimenes ir lieta tikai vecākiem cilvēkiem. Tā ir lieta jebkurai paaudzei, jebkuram vecumam, pieaugušajiem cilvēkiem,” norāda Prūsis.
Kampaņas laikā iedzīvotājiem būs pieejams digitāls pašnovērtējuma tests, kas palīdzēs izvērtēt emocionālo gatavību un saņemt ieteikumus par nākamajiem soļiem. Tāpat speciālisti būs sastopami klātienes pasākumos vairākās Latvijas pilsētās.
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