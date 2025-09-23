ASV prezidents Donalds Tramps kopš stāšanās amatā regulāri solījis, ka ar savu rīcību tūlīt, tūlīt panāks Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā.
Tomēr runām darbi seko reti, lai gan teju pēc katras Krievijas kārtējās provokācijas Tramps paziņo, ka attiecībās ar diktatoru Vladimiru Putinu viņam strauji izsīkstot pacietība un pret Maskavu būšot sankcijas. Vienlaikus Tramps apgalvo, ka arī Ukrainai esot jāpiekrīt kompromisiem. Savas prezidentūras laikā Tramps starptautiskās sabiedrības uzmanību piesaistījis ar dažādiem pretrunīgi vērtētiem ārpolitiskiem lēmumiem un izteikumiem. Bieži vien pēc tiem citu valstu politiķi prāto, ko īsti ASV prezidents pateicis un vai viņš tiešām tā domājis, kā teicis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
