Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģi ir templī, kur Uģis vada lekciju, bet Linda vada svētdienskolas nodarbību bērniem. Uģis Kuģis templī strādā jau pusgadu. Viņš atzīst, ka viņaprāt, dažādi procesi šajā laikā ir ritējuši visai lēni, tostarp remonts guru istabā un viņa ofisā. Uģis aicina sievu Lindu novērtēt paveikto, lai ar svaigu skatu no malas sniegtu objektīvu vērtējumu paveiktajam.
Pošoties uz Uģa kabinetu, Linda atzīst, ka jaunākais dēls Atuls pievienosies telpu apskatei. Viņa apskauj zēnu un secina, ka laiks ir paskrējis vēja spārniem. “Viņš ir izaudzis tik liels, man pilnīgi žēl! Es dažkārt domāju – varbūt vēl vienu? Bet tad es atceros visu kā bija un saprotu, ka tomēr nē. Tās vienkārši ir hormonālās izmaiņas, tas pāriet,” secina Linda.
Aizkadrā viņa atzīst, ka saprot – pavisam drīz dēlēnam viņa vairs nebūs vajadzīga, kā arī negulēs vairs viņai blakus, liekot saldsērīgi apcerēt to, kā skrien laiks un cik strauji šajā dzīvē viss mainās.
Došanos uz Uģa ofisu iztraucē strīds starp bērniem – vecākais dēls Tamals kliedz uz kādu vienaudzi, jo nevar sadalīt, kurš spēlēs ar kuru kauliņu. Kamēr Linda aizstāv dēla rīcību, jo, visticamāk, Tamals tic, ka tieši šis kauliņš nesīs viņam veiksmi, Uģis ir daudz striktāks un norāda – ja bērni strīdēsies, spēlēm būs jāmet miers. “Tak nevajag viņam brukt virsū!” vīram aizrāda Linda.
Uģis tikmēr aicina jaunāko dēlu doties ar viņu, bet Linda steidz iebilst: “Pagaidi, lai viņš izēd muti un padzeras!” Uģis reaģē ar visai neglaimojošu atbildi, sakot: “Tad, kad tu esi ieņēmusi skolotājas lomu, tu esi kaitinoša.”
Linda norāda, ka kārtībai ir jābūt – nevar atnākt “mājas apsaimniekotājs” un kaut ko sākt mācīt.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu