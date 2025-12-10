TV3 kriminālziņu raidījums "Degpunktā" šogad svin 20 gadu jubileju. Kopš saviem pirmsākumiem tas ir bijis uzticams avots jaunākajām ziņām par negadījumiem, noziegumiem, ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, operatīvi atspoguļojot sabiedrībai aktuālu informāciju.
"Raidījums "Degpunktā" jau 20 gadus ir ikdienas rituāls tūkstošiem skatītāju, atspoguļojot sabiedrības aktualitātes un patiesus notikumus. Pateicoties žurnālistu, operatoru un radošās komandas pašaizliedzīgajam darbam, raidījums vienmēr ir spējis būt klāt karstajos punktos, sniedzot operatīvu un detalizētu informāciju," atklāj raidījuma producents Agris Blūmfelds. Raidījuma pirmsākumi meklējami 2005. gadā, kad tā vadīšanu uzsāka pieredzējušais žurnālists Kārlis Seržants.
"Degpunktā" veidotāji lēš, ka līdz šim brīdim TV ēterā nonākuši ap 20 tūkstošiem sižetu, kas ļāvuši skatītājiem plecu pie pleca ar raidījuma komandu būt klātesošiem dažādiem notikumiem, gūstot dziļāku ieskatu operatīvo dienestu darbinieku – likumsargu, mediķu, ugunsdzēsēju un glābēju – atbildīgajā un bīstamajā ikdienā.
Piedāvājot ne vien būtisku informāciju par krīzes situācijām (avārijas, ugunsgrēki, dabas stihijas, noziegumi, meklēšanas operācijas), "Degpunktā" sniedz arī dziļāku ieskatu personīgos stāstos un ieskicē rīcību virzienus krīžu nepieļaušanai un pārvarēšanai. Tādējādi raidījums ir ne tikai informatīvs, bet arī izglītojošs, sniedzot skatītājiem padziļinātu izpratni par notiekošo Latvijā un drošības jautājumiem.
"Degpunktā" moderatore un žurnāliste Diāna Eisaka-Vasilevska stāsta: "Mans pirmais sižets "Degpunktā" bija īstas ugunskristības. Kopš tās dienas esmu ziņojusi no vietām, kur daudziem negribētos iet, esmu brīdinājusi par riskiem un to, cik ātri viss var mainīties. Mēs rādām, lai tas nenotiktu!"
Raidījums "Degpunktā" kanālā TV3 skatāms darbdienās plkst. 20.45!
