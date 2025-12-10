Tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas" un Portugāles mākslinieks Karlošs Nortons (Carlos Norton) publicējuši video savam kopdarbam "Rāmi Terra", kur savijas abu valstu dziesmu tradīcijas. Skaņdarbs ir iekļauts kultūras menedžmenta centra "Lauska" šogad izdotajā tautas mūzikas izlasē "Sviests 11".
"Rāmi Terra" apvieno "Saucēju" izpildīto Dienvidkurzemes tautas dziesmu "Rāmi, rāmi es dziedāju" un K. Nortona oriģināldziesmu "Balada da Terra Perdida" (Pamestās zemes balāde), kas vēsta par vientuļu, cilvēka pamestu zemi.
"Pirmo reizi kopā sadziedājāmies pirms vairākiem gadiem, kad viesojāmies Karloša organizētajā festivālā nelielajā Dienvidportugāles pilsētiņā Alte," par skaņdarba tapšanu stāsta "Saucēju" dalībnieces.
"Lai gan mūsu valstis šķir vairāki tūkstoši kilometru, sapratām, ka mūzikas valoda vieno arī atšķirīgas kultūras.
Tā kā praktizējam dziedāšanu dabā, šo dziesmu nolēmām ierakstīt mežā, kur tā labi iederas gan pēc skanējuma, gan saturiski." Karlošs papildina: "Šī kopīgā dziesma un video raksturo gan mūsu savstarpējo draudzību, gan saikni ar dabu. Jā, mūsu valstis šķir liels attālums, taču galu galā mēs esam cilvēki, kas dzīvo pasaulē, kur valda daba. Un tas mūs vieno."
Dziesma ir iekļauta tautas mūzikas izlasē "Sviests 11", kura ik pārgadus iznāk jau no 2005. gada. Tā raksturo latviešu tautas mūzikas skanējumu visdažādākajās interpretācijās un parāda pārrobežu ietekmes, kad mūziķi savij vairākas tradīcijas un dažādu zemju muzikālās pieredzes. Izlasi var noklausīties visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Dziesmas "Rāmi Terra" videoklipa kadri ir filmēti Latvijā, Portugālē un Somijā,
kas, tāpat kā dziesma, apvieno kontrastus — dažādus gadalaikus un vietas. Video montējis Karlošs Nortons, dziesma ierakstīta Jūrmalas mežā 2023. gada jūlijā; skaņu režisors — Gatis Gaujenieks.
Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas" jau vairāk nekā 20 gadus pēta, dzied un popularizē latviešu tautas dziesmas, galvenokārt pievēršoties tradicionālajai daudzbalsībai.
Karlošs Nortons ir portugāļu mākslinieks, kura radītajām oriģināldziesmām pamatā ir Portugāles dienvidu reģiona Algarves muzikālās tradīcijas.
