Nedēļas sākumā Latvijas Zemnieku savienība (LZS) uzņēma partijā Andreju Ceļapīteru, kurš divus gadus pēc viņa izslēgšanas no "Vienotības" Saeimā bija ārpusfrakciju deputāts.

Ļoti iespējams, ka A. Ceļapīters, kura iepriekšējā politiskā darbība kopš 90. gadiem bija saistīta ar pašvaldību darbu Madonas pilsētā un novadā, kandidēs no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) arī Saeimas vēlēšanās, "Latvijas Avīzei" apstiprināja LZS valdes loceklis un frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš atzina, ka pirms A. Ceļapītera uzņemšanas partijā, "zinot vēsturiskās attiecības, kādas Andrejam bija ar mūsu biedriem Madonas novadā, mēs ļoti rūpīgi tās vērtējām, lai pārliecinātos, ka tur vairs nav konflikta".

Starp A. Ceļapītera iepriekš pārstāvēto "Vienotību" un LZS pašvaldībā bija šķietami grūti pārvaramas pretrunas, kuras lielā mērā ietekmēja tieši A. Ceļapītera personība. Viņš ir dzimis un audzis Madonas novadā, kur dzīvo joprojām. Praulienas pagastā viņam pieder arī zemnieku saimniecība. No šī viedokļa A. Ceļapīters ir ļoti iederīgs Latvijas Zemnieku savienībā. Kopš 1994. gada viņš vairākus gadu desmitus bija pašvaldības vadītājs – sākumā vadīja Praulienas pagastu, pēc tam bija Madonas pilsētas un Madonas novada priekšsēdētājs līdz 2017. gada pašvaldību vēlēšanām, kad varu no "Vienotības" pārņēma Latvijas Zemnieku savienība.

Lai gan abi politiskie spēki togad ieguva lielāko vēlētāju atbalstu: LZS – sešas vietas, "Vienotība" – četrus mandātus, tie nespēja vienoties par sadarbību. Tā A. Ceļapīters no mēra amata nonāca opozīcijā. Par Madonas novada priekšsēdi kļuva Agris Lungevičs no LZS, kas

