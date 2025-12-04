Nedēļas laikā ieinstalējām daudzas Sito Alonso idejas, un ilgtermiņā tas atmaksāsies, intervijā "Latvijas Avīzei" pārliecību par Latvijas basketbola izlases jaunajiem laikiem saka Alonso asistents Dāvis Čoders.
Pasaules kausa kvalifikāciju izlase sāka ar zaudējumu Nīderlandei un uzvaru pret Austriju.
Kas bija jaunie izlases akcenti aizsardzībā?
D. Čoders: Šo aizsardzības veidu izdomājis tieši Sito Alonso, tā saucamā "spy defense" – idejiski garais spēlētājs sargā soda laukumu un ārējā līnija ir super agresīva. Laiks trenēt bija īss, bet treneris gribēja iedot signālu, ka spēlējam ar lielu spiedienu, pārsteigt pretinieku. Sākumā sanāca trīs epizodes, ka Nīderlande iemeta, nesaprašanās, bet kopumā statistiski šī aizsardzība nemaz nebija tik nesekmīga, mēs arī mainījām. Nedomāju, ka zaudējām tieši šīs aizsardzības dēļ.
Kas bija lielākā problēma, jo Nīderlande kontrolēja spēli no sākuma līdz beigām?
Sākumā bija diezgan daudz brīvu metienu, netrāpījām un dažbrīd kļuvām emocionāli, neatgriezāmies atpakaļ. Zaudējām savu kļūdu dēļ, bija mazāk nekā pretiniekiem, bet mums tās maksāja punktus. Viņi veiksmīgi spēlēja caur soda laukumu, izprovocēja piezīmes, bija agresīvāki uzbrukumā. Enerģija un atdeve deva iespēju atgriezties spēlē, bet viņu treneris arī pie mūsu četru punktu izrāviena ņēma minūtes pārtraukumu. Arī emocionālais fons – Daira (Bertāna) atvadu mačs, trenerim debija –, bet domāju, ka ilgtermiņā tas atmaksāsies, nedēļas laikā spējām ieinstalēt daudz trenera ideju. Viņa idejas strādā, un esmu pārliecināts, ka strādās arī izlasē.
Klubos mūsu spēlētājiem ir pieredze spēlēt šādā sistēmā?
Dairis šo aizsardzību zināja no Bilbao laikiem, brāļi Kuruci Mursijā spēlēja pie Alonso, viņi var palīdzēt spēlētājiem to uztvert. Skaidrs, ka ir spēlēts kaut kas līdzīgs. Kā jebkura aizsardzība – kaut ko atdod uzbrukumam, vai tas būtu metiens pēc dribla vai garajam spēlētājam metiens ārpus soda laukuma. Sito patīk mainīt aizsardzības veidus, līdz ar to pretiniekiem sarežģīti. Mums jānoķer un visiem jābūt uz vienas lapas.
Cik apmierināti varat būt ar spēli Austrijā, kur aizmukāt no mājiniekiem tikai trešajā ceturtdaļā?
Pirmajā ceturtdaļā aizsardzība nebija līmenī, Vujoševičs ir meistarīgs "pick &roll" spēlētājs, spēja atrast situācijas. Ar otro ceturtdaļu jau uzlabojām un aizsardzība bija veiksmīga, uzlabojās realizācija,
Kārlis Šiliņš sekmīgi iesaistījās, Adrians Andževs iedeva enerģiju, Rihards Lomažs trāpīja metienus.
Divās spēlēs esam izpildījuši visvairāk tālmetienu no visām komandām. Cik tas bija uzsvars no treneru puses, vai vienkārši neko citu bieži vien nevarējām dabūt, un vēl arī Austrija ar zonas aizsardzību provocēja mest no perimetra.
Austrijas zona, protams, veicināja tālmetienu iespējas, bet kopumā spēle nav uz to veidota, uzsvars ir, ka jābūt agresīviem un jāatrod labākie iespējamie metieni. Šajā logā mums pietrūka spēlētāju, kas var iet caurgājienos un saasināt situācijas. Jācenšas vairāk iespēlēt groza apakšā, lai no turienes veidotu situācijas. Ja ir labs un brīvs tālmetiens, tad jāmet un nevajag meklēt kaut ko citu.
Ričards Aizpurs ir spēlētājs, kuram patīk iet caurgājienos. Kā izskatījās treniņos – viņš vēl nebūtu gatavs izlases līmenim?
Viņš vēl ir ļoti jauns (17 gadi), varbūt lielais informācijas apjoms nedaudz piebremzēja, galva tik noslogota, laika maz, un mums jādomā, lai laukumā nerastos situācija, kad kaut ko aizmirstam. Ļoti vērtīga nedēļa, Aizpurs atstāja labu iespaidu, pozitīvs čalis, augsta atdeve treniņos, fizisks, bet ikdienā vēl spēlē jauniešu basketbolā. Tuvā nākotnē viņš noteikti būs reāls palīgs.
Anžejs Pasečņiks, šķiet, bija plānots kā pamatcentrs, taču pagalam neatrada savu vietu. Kāpēc tā?
Gribējām vairāk izmantot groza apakšā, taču neizdevās. Noteikti arī viņš pats gaidīja vairāk, iespējams, saistīts ar aklimatizāciju, spēlē gana eksotiskā vidē (Taivānā). Nešķita, ka ir labākajā fiziskajā formā. Bija jāmeklē citi risinājumi, jāspēlē ar vieglāku sastāvu, vairāk jāmainās. Bet rēķināmies ar viņu nākotnē.
Kārlis Šiliņš pret Austriju parādīja, cik ļoti pietrūka pirmajā spēlē.
Noteikti, spēlētājs, kurš apgrūtina pretiniekiem darbu aizsardzībā, viņa metiens jārespektē, tas atver laukumu mazajiem spēlētājiem. Galvenais ir laba veselība, lai pieejams katrā spēlē.
Manuprāt, Rihards Lomažs būs tikpat labs kapteinis kā Dairis Bertāns.
Viņš paspējis daudz mācīties no Daira, ekspresīva personība, kurš var pateikt kādas skarbākas lietas, ar humoru viss kārtībā. Jauna atbildība, bet šādai personībai tas pat ir labi. Izklausās apmierināts ar lomu Klaipēdas "Neptūnas", jau vasarā gribēja aizvadīt pilnvērtīgu sezonu solīdā komandā, lai sevi parādītu un tad, cerams, atkal spertu soli augšup.
Kas ir jaunais izlases darba stilā, ja salīdzina ar Lukas Banki laiku?
Nedēļa pagāja ļoti intensīvā darbā, vienā elpas vilcienā, daudz jaunu un vērtīgu lietu.
Sito Alonso ir augstas klases speciālists, prasīgs, lielu uzmanību pievērš detaļām, visiem jābūt fokusā. Kopumā atmosfēra pozitīva, dzen komandu uz priekšu.
Man patika, ka treneris ir drosmīgs.
Kā ir no trenera prizmas – Alonso idejas ir skaidras no pirmās sarunas vai procesā prasās papildu skaidrojumi?
Arī ir nedaudz ārpus ierastā komforta, fokuss bija pastiprināts, pirms un pēc treniņiem pavadījām kopā daudz laika. Manuprāt, labi izdevās noķert, un ceru, ka mēs viņam palīdzējām, jo arī Sito bija jāuztver un jānolasa jaunas personības. Es reāli noticēju trenerim un viņa sistēmai. Tikai jāstrādā.
Vizītkarte. Dāvis Čoders
- Dzimis 1992. gada 13. martā
- Basketbola treneris
- Trenera asistents Rīgas "Zeļļos" un Latvijas izlasē, asistēja valstsvienībā arī Lukam Banki. Treneris Mārupes novada sporta skolā.
- "VEF Rīga" trenera asistents no 2017. līdz 2023. gadam, palīdzot izcīnīt piecus Latvijas čempiona titulus, pirms tam divas sezonas "Ventspilī".
- Vadījis Latvijas U-20 izlasi (2022., 2023.).
- Kā spēlētājs pārstāvējis "Ventspili", "Jūrmalu" un "Baronu", spēlējis Latvijas jaunatnes izlasēs.
