Sākot ar 7. decembri, uz sirsnīgu Ziemassvētku koncertizrādi "Ķekata, ļekata" visai ģimenei aicinās "Brīnumskapis", kurā pulcējušies mūziķi Ingus Ulmanis, Andris Sējāns, Aigars Voitišķis, Karīna Rasa, Roberts Rasa, Anrijs Grinbergs un Egija Abaroviča. Šajās dienās klajā nāk arī dalībnieku ierakstītā dziesma "Ķekatnieki klāt!".
""Brīnumskapis" allaž Ziemassvētkos uzsvaru liek uz prieku, kurā rotaļas apvienojas ar sirsnību un eglīšu mirdzumu. Svētki ir tad, kad tie nav uzspiesti un pārbāzti ar "pareizību", kā jāpriecājas vai jāizjūt mīlestība. Šis ir ietvars laikam, kad pienāk gadu mija, kas reizē ir pārdomas par bijušo un cerība nākotnē. Šā gada koncertsērijā uzsvars ir uz pārģērbšanos. Reizē caur to svētku pulkā ienāk ne tikai cilvēki, bet arī mājas kaķis un suns, peles, kuras pa ziemu cenšas atrast siltumu, dundurs, kurš vasarā sadzied pilnas ausis, zīlīte pie loga rūts un zelta zivtiņa no akvārija. Šie ir svētki visiem, jo "katrs savu dzīvi dzīvo"," stāsta mūziķis Ingus Ulmanis.
Viņš piebilst, ka "Brīnumskapim" ir piedāvājums vienot paaudzes, ar savu skatījumu nenoliedzot nevienu no uzskatiem:
"Tamdēļ arī nosaukums "Ķekata", kam ir senā sajūta, kad ļaudis pārģērbās par dzīvniekiem, siena gubu vai pat pašu nāvi un devās ciemos, lai priecinātu ļaudis tumšajā pirmssvētku laikā.
Blakus "Ķekatai" piedzimusi "Ļekata", kas mūs aizved uz nebēdnīgu rotaļu mūsdienās Ziemassvētku laikā."
Dziesma "Ķekatnieki klāt!" (autori Aigars Voitišķis un Pēters Brūveris, ieraksta producents – Gints Sola) radusies 2007. gadā un savulaik izdota albumā "Ziemas vakars snieg".
"Tas ir tradicionāls stāsts par ķekatu tradīciju, kuru Pēters Brūveris spējis aprakstīt īsā dzejolī, kad ļaudis pārģērbās par dzīvniekiem, siena gubu vai pat pašu Nāvi, un devās ciemos, saucot "Veriet, veriet durvis vaļā", lai priecinātu ļaudis tumšajā pirmssvētku laikā.
"Brīnumskapja" ideja bija šo seno tradīciju ienest mūsdienās un atvest pie bērniem. Laikam jau pārģērbšanās, prieka atrašana jau pirms pašiem Ziemassvētkiem ir pāri laikiem un paaudzēm,
un ar šo sajūtu arī pats Brīnumskapis un tā pastāvīgie iemītnieki kļūst jaunāki. "Brīnumskapis" spējis dziesmai iedot mūsdienīgu skanējumu, to papildinot ar jaunām tēmām un instrumentiem. Te liela loma, kā vienmēr bijusi Andra Sējāna muzikālajai interpretācijai, piemēram, jaunu instrumentu ienākšanai dziesmas aranžijā. Varbūt tieši Brīnumskapja muzikālās prasmes savienojumā ar Pētera Brūvera lirisko talantu ir atšķirība starp citiem bērnu mūzikas projektiem. Tā ir zelta atslēdziņa, kura atver durvis gan bērniem, gan viņu vecākiem tos uzrunājot tieši, bez aplinkiem un reizē dziļi ar paliekošu vērtību bērna attīstībā," teic mūziķis Ingus Ulmanis.
Ziemassvētki ir svētki visiem, un to arī "Brīnumskapī" sajutīs ikviens koncertuzveduma apmeklētājs!
Izrādes "Ķekata, Ļekata" notiks:
7. decembrī plkst. 11 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē
14. decembrī plkst. 18 Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē
21. decembrī plkst. 11 Jelgavas pils Aulā
22. decembrī plkst. 19 Ādažu Kultūras centrā
26. decembrī plkst. 11 Cēsu koncertzālē
28. decembrī plkst. 11 Kultūras centrā "Ulbrokas pērle"
28. decembrī plkst. 18 Baložu Kultūras namā
29. decembrī plkst. 19 VEF Kultūras pilī
30. decembrī plkst. 19 Jēkabpilī, Krustpils Kultūras centrā
2026. gada 18. janvārī plkst. 11 Ogres novada Kultūras centrā
