Vēlā piektdienas vakarā, Kauņas iedzīvotāji ziņoja, ka aizdomās par divu sieviešu slepkavību turētais Bens Mikutavičius, ir aizturēts, ziņo "Delfi.lt".
Kauņas iedzīvotāji mobilajā aplikācijā izveidoja saziņas kanālu ar nosaukumu "Atrodam slepkavu". Meklēšanas aicinājums ieinteresēja pilsētas iedzīvotājus, simtiem cilvēku pievienojās meklējumiem. Ap pusnakti cilvēki ziņoja, ka aizdomās turamais ir aizturēts netālu no kāda parka.
Kauņas policija apstiprināja, ka tā ir taisnība. Ap pulksten 23.50 aizdomās turamais ar pilsētas iedzīvotāju palīdzību tika noķerts. Policisti pateicās sabiedrībai par iesaisti.
Izveidotajā kanālā pilsētas iedzīvotāji dalījās iespaidos par to, kā viņiem izdevās aizturēt Benu Mikutavičius. "Visi sāka kliegt, ka vīrieti atraduši, ka viņš redzēts pie lielveikala. Visi sāka nekavējoties braukt un doties turp. Un viņš tiešām tur bija.
Es nezinu cik patiesi tas ir, bet izskan versija, ka vispirms kāda meitene viņu notrieca ar mašīnu, tad kāds vīrietis viņu piekāva sitot pa galvu,”
Kauņas iedzīvotāji dalījušies iespaidos.
Aculiecinieki apgalvo, ka aizdomās turamais vīrietis pūtis piparu gāzi pašaizsardzībai, par to saņēmis vēl vienu sitienu un palicis guļam uz zemes līdz ieradusies policija.
Iedzīvotāji stāsta, ka aizdomās turamā mugursomā atrasts liels nazis.
