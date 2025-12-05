Lietuvas policija piektdien turpina meklēšanu visā valstī, lai atrastu aizdomās turēto vīrieti par dubultslepkavību Kauņā, atsaucoties uz policijas pārstāvi ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs.
Policijas pārstāvis Ramūns Matonis ziņu aģentūrai BNS sacīja, ka 1996. gadā dzimušā Bena Matkevičius meklēšanā iesaistīti plaši policijas spēki no Kauņas un citiem apriņķiem. Viņš tiek turēts aizdomās par divu sieviešu slepkavībām.
2003. gadā dzimušās upures ķermenis ar acīmredzamiem ievainojumiem atrasts ceturtdienas pēcpusdienā. Kauņas apriņķa policija sākusi pirmstiesas izmeklēšanu par slepkavību.
Ceturtdienas vakarā, tajā pašā ielā, kur atklāta pirmā upure, atrasts vēl viens sievietes līķis.
Vietējās iestādes aicina sabiedrību nemēģināt pašiem aizturēt meklēto personu, jo viņš var būt bīstams. Aizdomās turamais policijai nav zināms un iepriekš nav ticis sodīts.
Policijas pārstāvis radio intervijā teica, ka policisti iespējamo noziedznieku meklējuši visu nakti izmantojot dažādas metodes, bet līdz šim tas nav sekmējies.
Rims Bradūns, Kauņas Reģionālās prokuratūras galvenais prokurors norāda — izmeklētāji uzskata, ka abās slepkavībās aizdomās turēts tiek viens un tas pats vīrietis.
Bradūns sacīja, ka pirmajai upurei bijusi saistība ar iespējamo slepkavu bet otra slepkavība varētu būt saistīta ar īres līgumu. Izmeklētāji uzskata, ka aizdomās turamais, iespējams, sarunājis sievietes dzīvokļa apskati pirms uzbrukuma.
“Pašlaik mēs nevaram noteikt rīcības motīvus,” sacīja Mindaugs Akelaitis, Kauņas apriņķa policijas priekšnieks.
