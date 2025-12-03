Lietuva uzņems pusi no Eiropas Savienības (ES) migrācijas paktā paredzētajiem migrantiem, bet par pārējo neuzņemšanu maksās, trešdien nolēma Lietuvas valdība.
"Mēs piedāvājam proporcionālu modeli, kas apliecina Lietuvas kā ES dalībvalsts solidaritāti un atzīst palīdzību, ko saņēmām, kad saskārāmies ar lielām instrumentalizētās migrācijas plūsmām," valdības sēdē sacīja iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs. Lietuvai šīs saistības būs jāsāk pildīt 2026. gada jūnijā. Premjerministre Inga Ruginiene tomēr atzina, ka Lietuva labprātāk uzņemtu mazāk nekā pusi migrantu. "Mūsu iespējamā sarunu pozīcija būs pieņemt noteiktu skaitu cilvēku no jūnija, bet mēs lūgsim šo skaitu samazināt līdz ne vairāk kā 40, jo (..) mūsu iestādēm jāspēj viņus pārbaudīt un droši integrēt," viņa teica. Saskaņā ar 2024. gada maijā pieņemto Migrācijas un patvēruma paktu Lietuvai katru gadu jāuzņem 158 migranti, kas ieceļo ES, vai arī jāmaksā 3,28 miljoni eiro.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu