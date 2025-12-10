ASV prezidents Donalds Tramps otrdien publiskotajā intervijā izdevumam "Politico" paudis, ka Eiropa ir "trūdošu" valstu grupa, kuru vada "vāji" līderi.
Šie apzīmējumi lietoti, galvenokārt runājot par eiropiešu nespēju līdz šim tikt galā ar nelegālo migrāciju, taču tos var attiecināt arī uz Ukrainas karu. Žurnālista jautāts, cik cerīga ir Eiropas apņemšanās atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai, ASV vadītājs skeptiski atbild: "Eiropa daudzās jomās slikti tiek galā ar saviem uzdevumiem. Viņi runā, bet negūst rezultātu, bet karš tikmēr turpinās."
Trampa skatījumā: "Eiropā viņi vēlas būt politiski korekti, un tas viņus padara vājus. Tas viņus padara vājus." Viņš arī atkārtoja, ka Ukrainā vajadzētu sarīkot jaunas prezidenta vēlēšanas: "Viņi izmanto karu, lai nerīkotu vēlēšanas, bet es uzskatu, ka ukraiņu tautai vajadzētu izdarīt tādu izvēli." Ukrainā "runā par demokrātiju, bet lietas nonāk tik tālu, ka tā vairs nav demokrātija".
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
