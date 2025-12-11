Lietuvas valdība visā valstī izsludinājusi ārkārtējo situāciju saistībā ar draudiem, ko radījuši no Baltkrievijas ielidojošie cigarešu kontrabandistu baloni.
Saskaņā ar Lietuvas Iekšlietu ministrijas datiem šogad Lietuvas gaisa telpā ir ielidojuši aptuveni 600 kontrabandas baloni un 200 droni. Tie traucējuši vairāk nekā 300 lidojumu un likuši slēgt lidostas uz gandrīz 60 stundām. Oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču 20. novembrī tos atkal atvēra. Amatpersonas Lietuvā uzskata, ka kontrabandas balonu palaišana no Baltkrievijas ir diktatora Aleksandra Lukašenko vadītās valsts hibrīduzbrukums.
Arī Latvijas teritorijā robežsargi ik pa laikam pārtver cigarešu kontrabandistu palaistos balonus.
Kā vēsta eksperti, šie baloni primāri paredzēti kā meteoroloģiskās zondes – baloni tiek pildīti ar gāzēm, kas vieglākas par gaisu, un tiek izmantoti, lai mērītu dažādus rādītājus atmosfēras augšējos slāņos. Informācija tiek izmantota, lai sagatavotu daudzmaz precīzas laika prognozes. Meteozondes balona izmērs var pārsniegt 20 metru, un, ja šāda ierīce iekļūst lidmašīnas dzinējā vai propellerī, sekas var būt dramatiskas. Izvairīties no šādiem objektiem lidmašīnu pilotiem ir teju neiespējami lielā ātruma dēļ, arī radariem tos grūti fiksēt, jo konstrukcijā izmantots ļoti maz metāla. Agrāk meteozondes varēja lietot tikai varasiestāžu apstiprinātās organizācijas – sinoptiķi, militārpersonas. Taču tagad situācija ir mainījusies – interneta veikalos šāda veida mazākus balonus varot lēti nopirkt. Atkarībā no kvalitātes tie var sasniegt pat vairāk nekā 20 kilometru augstumu un veikt gandrīz 1000 kilometru garu lidojumu. Kontrabandisti baloniem piestiprina ar GPS ierīcēm aprīkotus viedtālruņus, kuru signāls ļauj uzmeklēt vietu, kur krava nonākusi zemē. Baloni nav vadāmi un to lidojuma virziens atkarīgs no valdošajiem vējiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu