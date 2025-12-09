Pirmās formulas (F-1) 2025. gada čempionāta noslēdzošajā posmā Abū Dabī Makss Verstapens no "Red Bull" komandas izcīnīja pārliecinošu uzvaru, taču ar to bija par maz, lai nīderlandietis piekto gadu pēc kārtas kļūtu par pasaules čempionu.
Savu pirmo titulu izcīnīja 26 gadus vecais anglis Lando Noriss no "McLaren" vienības, kuram trešā vieta noslēdzošajā etapā ļāva par divu punktu tiesu kopvērtējumā pārspēt titulēto sāncensi.
Verstapenam nācās cīnīties ne tikai pret Norisu, bet arī viņa komandas biedru Oskaru Piastri, kurš arī saglabāja teorētiskas izredzes uz titulu. Uzvarot kvalifikācijā, Verstapens no "pole position" aizbrauca pirmais un pārliecinoši uzvarēja. Viņa vienīgā cerība bija uz Norisa kļūdu, taču bristolietis, par spīti spiedienam, brauca precīzi, beigās stabili finišējot trešajā pozīcijā. Speciālisti uzskata, ka Verstapenam vajadzēja izvēlēties citu taktiku, noteiktos trases posmos apzināti bremzēt sacīkstes tempu, lai aiz viņa izveidotos mašīnu sastrēgums. Tas ļautu cerēt, ka kāds no pilotiem apdzītu Norisu vai arī Lando pats kļūdītos un netiktu trijniekā, taču šāda taktika arī būtu pārāk riskanta, jo Verstapenu tad varētu apdzīt Piastri. Turklāt "McLaren" komanda bija izstrādājusi perefektu pitstopu stratēģiju, jo Piastri brauca ar cietākām riepām un boksos atšķirībā no Verstapena un Norisa iegriezās tikai reizi, tādējādi visu laiku izdarot spiedienu uz nīderlandieti, kurš pēc finiša uzsvēra, ka trasē izdarījis maksimālo.
"Tas bija garš ceļojums. Ar "McLaren" komandu esmu kopā jau deviņus gadus, septiņus no tiem F-1 pilota statusā, mēs visi kopā esam piedzīvojuši daudz traki grūtus laikus un arī daudz labu brīžu.
Tagad man ir sajūta, ka esmu viņiem devis arī kaut ko atpakaļ. Gribu pateikt paldies visiem "McLaren" komandas cilvēkiem un arī saviem vecākiem, jo viņi ir tie, kas mani atbalstīja no paša sākuma. Es sen nebiju raudājis un biju pārliecināts, ka neraudāšu arī tagad, bet..." pēc sacensībām oficiālajā preses konferencē Noriss knapi valdīja emocijas.
F-1 vēsturē viņš kļuvis par 35. pasaules čempionu un vienpadsmito britu, kam tas izdevies. Tituls ir pelnīts ar stabilitāti, jo Noriss šosezon uz pjedestāla kāpa 18 reizes, izcīnot septiņas uzvaras 24 posmos. Savukārt Verstapens labāko trijniekā tika 14 reizes, un, lai gan izcīnīja vienu uzvaru vairāk nekā Noriss, tomēr neveiksmīgā sezonas pirmā puse liedza atkārtot savulaik Mihaēla Šūmahera iespēto – piecas reizes pēc kārtas tikt pie čempiona titula.
