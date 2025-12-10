Viļņas ielas un laukumu pie Seima pārplūdinājuši protestējoši sabiedriskā medija "Lietuvos radijas ir televīzija" (LRT) nepamatoti nonievāti profesionāli žurnālisti, kurus grib pakļaut pašreizējās varas kontrolei, graujot demokrātijas pamatus, apdraudot konstitucionāli noteikto runas brīvību, iesaldējot budžetu. 

Vissaspīlētākās attiecības ir ar otras lielākās parlamenta partijas, valdošās koalīcijas locekles "Nemunas Rītausmas" priekšsēdētāju Remigiju Žemaitaiti. Briesmīgs cilvēks! Sauc mediju pārstāvjus par stulbeņiem, diskreditē žurnālista profesiju! Un saņem nedalītu Lietuvas kreisās sociālistu valdības atbalstu un prezidenta klusuciešanu, neaizstāvot pazemotos un nosunītos LRT korespondentus.

Diemžēl vēlēšanās piežmiegt brīvo vārdu, ierobežot preses izteikšanos ar sulīgiem burlakstāstiem par varas noziegumiem pret sabiedrību un pētnieciski atpiņķerējot valdīšanas šahermaher darījumus vērojama arī Latvijā, kur gruzd un rūgst lietuviešu asaru brāļu neapmierinātība.

