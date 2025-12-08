Lai risinātu žurku izplatības problēmu Rīgā, platformā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana. Iniciatīva paredzēta iesniegšanai Rīgas domē.
Iniciatīvas autore Tatjana Bodnare-Judina norāda, ka pilsētas iedzīvotāji, īpaši centra apkaimēs, jau vismaz divus gadus saskaras ar grauzēju strauju savairošanos, kā arī pieaugošu infekcijas slimības leptospirozes risku, ko izplata nekontrolētas žurku populācijas. Pēc viņas teiktā,
situācija pasliktinās ziemā, kad grauzēji pārceļas uz telpām, radot piesārņojuma un infekciju draudus.
Bodnare-Judina uzskata, ka fragmentāra deratizācija atsevišķos objektos nav efektīva un veicina grauzēju migrāciju, ja netiek īstenota vienota pieeja visā pilsētā.
Viņa žurku skaita pieaugumu daļēji saista arī ar bioloģisko atkritumu konteineriem, kas piesaista grauzējus un nav pietiekami izturīgi, līdz ar to žurkas var piekļūt barībai.
Iniciatīvas autore aicina pašvaldību organizēt centralizētu un koordinētu deratizāciju visā Rīgas teritorijā, nodrošinot arī teritoriju sakopšanu un preventīvus pasākumus, lai mazinātu inficēšanās riskus. Viņa uzsver, ka
cīņai pret leptospirozi un citām grauzēju izraisītām slimībām jābūt pilsētas prioritātei.
Tāpat tiek rosināts ieviest grauzēju izturīgus konteinerus un nodrošināt regulāru komunikāciju ar apsaimniekotājiem par profilaktiskiem pasākumiem.
