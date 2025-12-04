Pentagona iekšējā izmeklēšanā noskaidrots, ka aizsardzības ministrs Pīts Hegsets būtiski apdraudējis ASV karavīrus, kad martā sensitīvus militāros datus izplatīja komerciālās platformas "Signal" čata grupā, trešdien vēsta ASV mediji.
Kā ziņo raidsabiedrības ABC un CNN, Pentagona ģenerālinspektora izmeklēšanā secināts, ka Hegsets "Signal" dalījās ar ļoti sensitīvu informāciju par gatavošanos uzbrukumam hutiešu kaujiniekiem Jemenā un tādējādi varēja apdraudēt ASV karavīrus.
Mediji atsaucas uz personām, kas iepazinušās ar ziņojuma nerediģēto versiju.
Pašlaik Pentagona ģenerālinspektora ziņojums ir slepens, taču tiek ziņots, ka rediģētā formā tas būs pieejams publiski ceturtdien.
Izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad ASV žurnāls "The Atlantic" marta beigās publicēja informāciju par triecienu Jemenā pēc tam, kad tā galvenais redaktors Džefrijs Goldbergs paziņoja, ka toreizējais Baltā nama nacionālās drošības padomnieks Maiks Volcs viņu nejauši pievienojis sarunai "Signal".
Rakstos, kas tika publicēti pēc tam, kad triecieni bija veikti, Goldbergs detalizēti izklāstīja, kā viņš čatā, kurā piedalījās arī Hegsets un citas augsta ranga valdības amatpersonas, varēja nepastarpināti lasīt plānus par gaidāmo militāro operāciju pret Irānas atbalstītajiem hutiešu kaujiniekiem.
Tas, ka augsta ranga valdības pārstāvji izmantoja "Signal", lai apmainītos ar sensitīvu informāciju, izraisīja sašutumu. Pēc tam Volcs tika atcelts no nacionālās drošības padomnieka amata un pārcelts uz Ņujorku kā ASV vēstnieks ANO.
Tolaik Hegsets uzstāja, ka nav publiskojis nekādu slepenu informāciju.
ASV prezidents Donalds Tramps aizstāvēja aizsardzības ministru, kas noliedza, ka būtu bijis nevērīgs "Signal" sarunās.
